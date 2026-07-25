Ισπανία: Ένας νεκρός από πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια – ΒΙΝΤΕΟ

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Τραγωδία στην Ισπανία το Σάββατο (25/7) καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά στην πόλη Μανίσες, κοντά στη Βαλένθια, όπως ανακοίνωσε το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών.

Ο άνδρας βρέθηκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε ένα φαράγγι.

Επιπλέον, από τη φωτιά, ταυματίστηκαν 5 άτομα που νοσηλεύονται με εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.

Οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στην Μανίσες, αλλά «δυστυχώς η πυρκαγιά στοίχισε τη ζωή ενός ατόμου», ανέφερε το δημαρχείο της πόλης με ανάρτησή του στο X.

Το περιστατικό είναι ξεχωριστό από τις μεγάλες πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης

Η πυρκαγιά αυτή αποτελεί ξεχωριστό περιστατικό από τις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται δυτικά της Μαδρίτης, οι οποίες έχουν αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τις περιοχές τους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν προκαλέσει θανάτους, σύμφωνα με τις αναφορές.