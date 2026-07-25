Ισπανία: Ένας νεκρός από πυρκαγιά κοντά στη Βαλένθια – ΒΙΝΤΕΟ

Τραγωδία στην Ισπανία το Σάββατο (25/7) καθώς ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε πυρκαγιά στην πόλη Μανίσες, κοντά στη Βαλένθια, όπως ανακοίνωσε το ισπανικό Υπουργείο Εσωτερικών.
Ο άνδρας βρέθηκε μέσα σε ένα αυτοκίνητο σε ένα φαράγγι.
Επιπλέον, από τη φωτιά, ταυματίστηκαν 5 άτομα που νοσηλεύονται με εγκαύματα ή αναπνευστικά προβλήματα λόγω εισπνοής καπνού.
Οι πυροσβέστες έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά στην Μανίσες, αλλά «δυστυχώς η πυρκαγιά στοίχισε τη ζωή ενός ατόμου», ανέφερε το δημαρχείο της πόλης με ανάρτησή του στο X.
Manises
25 de julio del 2026
A las 13:45 se ha iniciado un incendio de vegetación en la zona de Salt de L”Aigua, junto al hospital de Manises y cerca de viviendas. pic.twitter.com/NObVFDN0Eg
— HONORLEALTADSACRIFICIO (@HONORLEALT53607) July 25, 2026
Το περιστατικό είναι ξεχωριστό από τις μεγάλες πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης
Η πυρκαγιά αυτή αποτελεί ξεχωριστό περιστατικό από τις μεγάλες πυρκαγιές που μαίνονται δυτικά της Μαδρίτης, οι οποίες έχουν αναγκάσει χιλιάδες ανθρώπους να εκκενώσουν τις περιοχές τους, αλλά μέχρι στιγμής δεν έχουν προκαλέσει θανάτους, σύμφωνα με τις αναφορές.
ATENCIÓ❗️L’incendi està controlat, s’està refrescant la zona🖤Malhauradament,l’incendi s’ha cobrat la vida d’1persona.L’Ajuntament de Manises decreta dos dies de dol oficial, demà i dilluns, com a mostra de https://t.co/y4VTHAD1zNàcies a Bombers, Protecció Civil, Policia i GCivil
— Ajuntament de Manises (@AytoManises) July 25, 2026