Ρόδος: Νεκρός 70χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο – Συνελήφθη ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου

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Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, στη Ρόδο. Ένας 70χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6), όταν το δίκυκλό του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 20χρονος.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα επί της οδού Ηρακλειδών, ανάμεσα σε Ιαλυσό και Κρεμαστή, σύμφωνα με τη Ροδιακή.

Ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και κρατείται από τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διενεργούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου.