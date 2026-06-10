Ρόδος: Νεκρός 70χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο – Συνελήφθη ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου

Στη Ρόδο, ένας 70χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6) σε τροχαίο δυστύχημα, όταν το δίκυκλό του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 20χρονος. Ο νεαρός οδηγός συνελήφθη και κρατείται, ενώ η Τροχαία Ρόδου διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος στην οδό Ηρακλειδών, μεταξύ Ιαλυσού και Κρεμαστής.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Νέα τραγωδία στην άσφαλτο της Ρόδου: Ένας 70χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τετάρτης σε σύγκρουση με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 20χρονος.
  • Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα επί της οδού Ηρακλειδών, ανάμεσα σε Ιαλυσό και Κρεμαστή.
  • Ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και κρατείται από τις αστυνομικές αρχές, ενώ η Τροχαία Ρόδου διενεργεί έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Νέα τραγωδία στην άσφαλτο, στη Ρόδο. Ένας 70χρονος οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Τετάρτης (10/6), όταν το δίκυκλό του συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 20χρονος.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1 τα ξημερώματα επί της οδού Ηρακλειδών, ανάμεσα σε Ιαλυσό και Κρεμαστή, σύμφωνα με τη Ροδιακή.

Ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη και κρατείται από τις αστυνομικές αρχές, προκειμένου να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου διενεργούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της Τροχαίας Ρόδου.

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