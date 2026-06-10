Κύκλωμα σε Πολεοδομίες: Ο «καφές» και η τσάντα με τα… μελομακάρονα – Νέα στοιχεία και διάλογοι μεταξύ των μελών

Μελομακάρονα υποστήριξε ότι είχε μέσα η τσάντα που έχει αποτυπωθεί σε φωτογραφίες να της αφήνει μηχανικός, η προϊσταμένη στο τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης Πολεοδομίας στον Δήμο Αμαρουσίου, που είναι μία εκ των κατηγορουμένων του κυκλώματος διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο των Πολεοδομιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από την πλευρά του ο 51χρονος υπάλληλος της Πολεοδομίας Κηφισιάς είπε ενώπιον των Αρχών ότι «οι συνομιλίες μου με τον έτερο κατηγορούμενο ήταν στο πλαίσιο συμβουλευτικής λόγω της κατά πολύ μεγαλύτερης εμπειρίας στη θέση αυτή. Έχω εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη». Εν τω μεταξύ στο σπίτι του οι Αρχές εντόπισαν αυθεντικούς πίνακες από διάσημους Έλληνες ζωγράφους, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

Ως ηγετικά στελέχη του κυκλώματος φέρονται ο τεχνικός σύμβουλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και η Γ.Γ. του Δήμου Γαλατσίου (και πρόεδρος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής του Κεντρικού Τομέα Αθηνών).

Προφυλακιστέοι και οι 6 μετά τη μαραθώνια απολογία τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι έξι κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα διαφθοράς, το οποίο αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν επί ώρες ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς. Οι απολογίες άρχισαν το πρωί και ολοκληρώθηκαν αργά το βράδυ της Τρίτης. Μετά το πέρας της διαδικασίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας υπέγραψαν εντάλματα προσωρινής κράτησης για το ζευγάρι που θεωρείται ότι είχε ηγετικό ρόλο στην ομάδα, καθώς και για τους άλλους τέσσερις κατηγορούμενους, στους οποίους η δικογραφία αποδίδει κομβική συμμετοχή στη φερόμενη εγκληματική δράση.

Αποκαλούσαν τα χρήματα, «καφέ»

Σε καταγεγραμμένες συνομιλίες οι κατηγορούμενοι αποκαλούσαν τα χρήματα «καφέ».

«Καλησπέρα. Ο καφές είναι έτοιμος να ξέρεις. Μπορούμε και το βράδυ να πιούμε ή αύριο το πρωί» αναφέρει εμπλεκόμενος σε πρωινό τηλεφωνικό διάλογο.

Σε διάλογο μεταξύ εμπλεκόμενης στο κύκλωμα και υπαλλήλου αναφέρεται χαρακτηριστικά:

Εμπλεκόμενη: Ο Σ… μου λέει εγώ δεν μπορώ να το δω αυτό. Θέλω τέσσερα.

Υπάλληλος: Δεν με ενδιαφέρει

Εμπλεκόμενη: Τέσσερις, τέσσερις ώρες (γέλιο). Του λέω ρε πλάκα κάνεις;

Υπάλληλος: Σε 4 ώρες το βλέπω και εγώ

Εμπλεκόμενη: Τι 4 ώρες; Και του λέω, ρε είναι δυνατόν; Εδώ του λέω ο άλλος που είχε γαλόνια και είχε εμπειρία ήθελε τα μισά. Εσύ θες τόσα; Είναι δυνατόν;

Υπάλληλος: Μη μιλάς, μη μιλάς

Εμπλεκόμενη: Δεν μιλάω, έλα.

Η αναφορά του ονόματος του Μάνου Λογοθέτη και η απάντησή του

Ακόμη ένας πρώην Γενικός Γραμματέας δύο υπουργείων και νυν πολιτευτής του κυβερνώντος κόμματος στη Σάμο, ο κ. Μάνος Λογοθέτης εμφανίζεται στη δικογραφία της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων για το κύκλωμα των πολεοδομιών.

Η περίπτωση του κ. Λογοθέτη, έρχεται στον απόηχο της παραίτησης του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ευθύμιου Μπακογιάννη για “προσωπικούς λόγους”, καθώς μέλος της οικογένειάς του έχει συγγενική σχέση πρώτου βαθμού με τον φερόμενο αρχηγό του κυκλώματος των πολεοδομιών.

Το όνομα του κ. Μάνου Λογοθέτη εμφανίζεται δύο φορές στη δικογραφία σχετικά με ένα ακίνητο ιδιοκτησίας του στο Μαρούσι, σύμφωνα με την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος». Σε συναντήσεις της 50χρονης αρχηγού με την 59χρονη προϊσταμένη της ΥΔΟΜ Αμαρουσίου από τις 26/11/2025 έως 24/12/ 2025, συζητούν για την έκδοση παράτυπης οικοδομικής άδειας ακινήτου του νυν πολιτευτή στο Μαρούσι, μέσω του αρμόδιου μηχανικού έναντι άγνωστης χρηματικής αμοιβής. Η 50χρονη συναρχηγός παρέλαβε άγνωστο χρηματικό ποσό από τον 50χρονο μηχανικό μέσα σε κουτί από γλυκά, μέρος του οποίου παρέδωσε στην 59χρονη προϊσταμένη του ΥΔΟΜ Αμαρουσίου, η οποία είχε λάβει και άλλα χρήματα από τον μηχανικό σε συνάντησή τους στις 16 Δεκεμβρίου 2025.

Σε νέες συναντήσεις ανάμεσα στις δύο γυναίκες από τις 3/4/2026 έως 5/5/2026, κάνουν λόγο για την αποδόμηση-αρχειοθέτηση καταγγελίας κατά της νομιμότητας της εκδοθείσας παράτυπης άδειας κατεδάφισης για το ακίνητο του νυν πολιτευτή, έναντι 3.000 ευρώ. Επισημαίνεται ότι το ακριβές ποσό για την παράτυπη έκδοση απαιτήθηκε από την 50χρονη αρχηγό σε συνάντηση με τον μηχανικό. Αστυνομικές πηγές επισημαίνουν ότι δεν διαπιστώθηκε επικοινωνία των εμπλεκόμενων υπαλλήλων με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου.

«Δεν έχω οποιαδήποτε ανάμειξη, το ακίνητο δεν αποτελεί ιδιοκτησία μου»

Ο Μάνος Λογοθέτης μίλησε στον ΣΚΑΪ και απάντησε σχετική με την αναφορά του ονόματός του τα εξής:

«Σε σχέση με την αναφορά στο πρόσωπό μου στην εν λόγω υπόθεση, επιθυμώ να διευκρινίσω ότι δεν έχω οποιαδήποτε ανάμειξη, αρμοδιότητα ή επικοινωνία με εμπλεκόμενους φορείς. Κάθε προσπάθεια σύνδεσης του ονόματός μου με αποφάσεις και ενέργειες είναι απολύτως αβάσιμη, καθώς στερείται πραγματικού ερείσματος. Εξάλλου, το ακίνητο αυτό δεν αποτελεί ιδιοκτησία μου, ενώ καμία εμπλοκή δεν έχω στην όποια αξιοποίησή του».

Όπως τόνισε ο Μάνος Λογοθέτης, το συγκεκριμένο ακίνητο δεν είναι δικό του, καθώς είναι οικογενειακό πατρικό ακίνητο της συζύγου του, το οποίο μάλιστα, έχει κατεδαφιστεί και γίνεται εκσκαφή για την ανέγερση νέου κτιρίου. Στη δικογραφία, ωστόσο, αναφέρεται ως ακίνητο ιδιοκτησίας του.

Να σημειώσουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, δεν διαπιστώθηκε επικοινωνία του ιδιοκτήτη, με τους εμπλεκόμενους.

Η ανακοίνωση του Δήμου Κηφισιάς

«Η Δημοτική Αρχή, ενεργοποιήθηκε άμεσα και χρησιμοποίησε τα διοικητικά εργαλεία που είχε στη διάθεσή της, προχωρώντας σε αποφασιστικές αλλαγές, πολύ πριν, η υπόθεση που αφορά στην πρόσφατη επιχείρηση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. σε πολεοδομικά γραφεία της Αττικής, μεταξύ των οποίων και της Κηφισιάς, λάβει δημόσιες διαστάσεις. Ήδη από τις αρχές της θητείας της και συγκεκριμένα από τον Ιανουάριο του 2025, όταν διαπίστωσε σοβαρές δυσλειτουργίες και συμπεριφορές που δημιουργούσαν ερωτηματικά για τον τρόπο λειτουργίας της υπηρεσίας και τις διαδικασίες τήρησης της πολεοδομικής νομοθεσίας.

Η Δημοτική Αρχή δεν εκπλήσσεται από τις εξελίξεις των Υπηρεσιών Δόμησης και την παρέμβαση των διωκτικών αρχών, είναι άλλωστε γνωστή η αντιπαράθεση του Δήμου για σειρά πολεοδομικών ζητημάτων.

Οι συλλήψεις και η έρευνα των αρμόδιων αρχών επιβεβαιώνουν ότι η υπόθεση είναι σοβαρή και απαιτεί πλήρη διαλεύκανση.

Η Δημοτική Αρχή έχει αρμοδιότητα να παρέμβει στη διοικητική οργάνωση, στην τοποθέτηση προσώπων σε θέσεις ευθύνης και στη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα, όχι όμως να υποκαταστήσει την ΥΔΟΜ ή να επανεξετάσει η ίδια πολεοδομικές πράξεις. Η Πολεοδομία εκδίδει πράξεις, εφαρμόζει ευθέως και κατά δέσμια αρμοδιότητα την Πολεοδομική νομοθεσία και τις εγκυκλίους του ΥΠΕΝ, χωρίς να μπορεί ο Δήμος να παρέμβει.

Συνεπώς, η διαδικασία έκδοσης αδειών και διαπίστωσης αυθαιρέτων κ.λ.π είναι στην πραγματικότητα αυτοτελής διαδικασία, η οποία εκφεύγει των αρμοδιοτήτων της Δημοτικής Αρχής.

Οι ενέργειες της Δημοτικής Αρχής

Η Δημοτική προχώρησε, περίπου έναν χρόνο μετά την ανάληψη της διοίκησης, και συγκεκριμένα τον Ιανουάριο του 2025 στην απομάκρυνση του τότε Διευθυντή από τη θέση που κατείχε στην Υπηρεσία Δόμησης και την μεταφορά του σε άλλη υπηρεσία, στην οποία αρνήθηκε να παραμείνει ενώ λίγο διάστημα αργότερα αποσπάστηκε στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.

Παράλληλα:

έπαυσε τη συμμετοχή του από το αρμόδιο Αρχιτεκτονικό Συμβούλιο βορείου τομέα

προχώρησε στις απαιτούμενες ενέργειες για την απομάκρυνσή του από την προεδρία του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων — ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.,

προχώρησε, δρώντας προληπτικά, σε ευρεία αναδιάταξη και μετακίνηση εργαζομένων από και προς την Υπηρεσία Δόμησης,

Οι κινήσεις αυτές προηγήθηκαν της σημερινής έρευνας που σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025 και αποδεικνύουν ότι η Δημοτική Αρχή είχε αντιληφθεί εγκαίρως την ανάγκη ουσιαστικής παρέμβασης.

Η Δημοτική Αρχή αναμένει την επίσημη ενημέρωση από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές σχετικά με τα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται και τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Με την επίσημη διαβίβαση των σχετικών στοιχείων και της δικογραφίας, θα κινηθούν άμεσα και χωρίς καμία καθυστέρηση όλες οι προβλεπόμενες από τον νόμο πειθαρχικές διαδικασίες και θα ληφθούν τα αναγκαία διοικητικά μέτρα για κάθε υπάλληλο του οποίου η εμπλοκή τυχόν προκύψει.

Παράλληλα ο Δήμος καλεί κάθε αρμόδια αρχή και κάθε πολίτη που διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία να συμβάλει στην πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο Δήμος Κηφισιάς είναι σε πλήρη συνεργασία με τις διωκτικές αρχές και θα διαθέσει στην Ελληνική Δικαιοσύνη και κάθε αρμόδια αρχή, κάθε στοιχείο που θα ζητηθεί, με στόχο να μην παραμείνει καμία σκιά και να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη στη λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης.

Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να υπογραμμιστεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των εργαζομένων του Δήμου Κηφισιάς ασκεί καθημερινά τα καθήκοντά της με εντιμότητα, υπευθυνότητα και επαγγελματισμό. Τυχόν μεμονωμένες παραβατικές συμπεριφορές δεν μπορούν και δεν πρέπει να απαξιώνουν συλλήβδην το προσωπικό του Δήμου ούτε να επισκιάζουν το έργο των υπαλλήλων που υπηρετούν με συνέπεια τους πολίτες και το δημόσιο συμφέρον.

Η τελική επιδίωξη δεν είναι μόνο να αποδοθούν ευθύνες όπου αυτές προκύψουν. Είναι να αποκατασταθεί πλήρως η εμπιστοσύνη των πολιτών σε μια υπηρεσία κρίσιμη για τη νομιμότητα, την περιουσία τους και το μέλλον της πόλης, αλλά και σε όλους τους υπαλλήλους, οι οποίοι τελούν τα καθήκοντά τους με συνέπεια και απόλυτη διαφάνεια».