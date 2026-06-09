Νέα στοιχεία για το κύκλωμα στις πολεοδομίες: Τι καταγγέλλουν πολίτες στον ΑΝΤ1 – Ελέγχεται τουλάχιστον ένας ακόμη υψηλόβαθμος αξιωματούχος

Eνώπιον του ανακριτή Διαφθοράς οδηγήθηκαν την Τρίτη, οι έξι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς που αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Αττική.

Στην δικογραφία περιλαμβάνονται καυτοί διάλογοι από τηλεφωνικές παρακολούθησεις, μεγάλα χρηματικά ποσά και καταγγελίες χρηματισμού για πολεοδομικές παραβάσεις. Για πολλούς εμπλεκόμενους στην υπόθεση, είχαν γίνει καταγγελίες στο παρελθόν, όμως μόνον ένας Δήμος έλαβε μέτρα, και μόνο για έναν υπάλληλο του.

Σχετικά με το «ποιες παρανομίες αποδίδονται στους συλληφθέντες» μίλησε ο Τάσος Τέλλογλου στο κεντρικό δελτίο του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Ειδικά ένας μέρος του οικισμού της Κηφισιάς προστατεύεται από ένα ειδικό καθεστώς. Για να χτίσεις δίπλα σε ένα παλαιό αρχοντικό για παράδειγμα, πρέπει να τηρήσεις τα μορφολογικά στοιχεία, τα στοιχεία των υλικών που εγκρίνονται από τις αρχιτεκτονικές επιτροπές. Το διαβιβαστικό έγγραφο δείχνει πως πολλά μέλη των αρχιτεκτονικών επιτροπών φαίνεται να εμπλέκονται, σύμφωνα με την έρευνα που κάνουν οι αστυνομικές αρχές, σε αυτή την υπόθεση του κυκλώματος… Όταν άρχισαν να εφαρμόζονται συνδυαστικά τα λεγόμενα κίνητρα του νέου οικοδομικού κανονισμού, που έλεγε ότι αν “πρασινίσεις” λίγο το κτίριο μπορείς να πάρεις επιπλέον τετραγωνικά, η κάλυψη αυξανόταν 30%. Ξαφνικά ένα κτίριο 400 τ.μ. έφτανε τα 680. 280 τ.μ, στην Κηφισιά επί 15.000 ευρώ το τ.μ, μιλάμε για 4,2 εκ. ευρώ το κτίριο. Αυτά τα ποσά οδήγησαν σε απειλές προς όσους διαμαρτύρονταν, σε κάλυκες από σφαίρες μπροστά στα σπίτια τους, ακόμα και σε ευθείες απειλές κατά υπέργηρων συγγενών τους.» ανέφερε ο Τάσος Τέλλογλου.

Και πρόσθεσε: «Οι περιπτώσεις 19 αδειών έφτασαν στην Δικαιοσύνη και στις 17 περιπτώσεις υπήρχαν ασφαλιστικά μέτρα. Η οικοδομή παρά τις αποφάσεις του συμβουλίου επικρατείας, κατά κανόνα, συνεχιζόταν. Δηλαδή οι υπηρεσίες δόμησης έδιναν τη δυνατότητα στους εργολάβους να συνεχίζουν την κατασκευή.».

«Ένας τουλάχιστον ακόμα υψηλόβαθμος αξιωματούχος ελέγχεται και δεν αποκλείεται τα επόμενα 24ωρα να ζητηθεί η παραίτηση του» κατέληξε ο Τάσος Τέλλογλου.

Πολίτες καταγγέλλουν στον ΑΝΤ1 τον τρόπο δράσης του κυκλώματος

Ανοίγουν τα στόματα για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος που είχε «ορμητήριο» την Πολεοδομία Κηφισιάς. Άνδρας κατήγγειλε ότι τον Σεπτέμβριο του 2025 κατέθεσε αίτημα στην πολεοδομία για έλεγχο αυθαιρεσιών σε γειτονική με το σπίτι του οικοδομή.

«Έκανα μία αίτηση για τα παράπονά μου, για την καταπάτηση και για κάποιες ατασθαλίες που έχουν γίνει με κάποια παράθυρα πολύ κοντά στη μεσοτοιχία και από εκεί και πέρα περίμενα δύο μήνες να μου έρθει μία απάντηση από την πολεοδομία» είπε ο καταγγέλλων μιλώντας στον ΑΝΤ1.

Όπως υποστηρίζει στην νεοαναγειρόμενη οικοδομή έγινε αυτοψία, από τον προϊστάμενο της πολεοδομίας. «Ήρθε ο προϊστάμενος μόνο, μίλησε με τους μηχανικούς της οικοδομής, γιατί ήμουν αι εγώ μπροστά, δεν είδα να κρατάει μέτρα ούτε να μετράει μου είπε όλα εντάξει και μετά από δύο μήνες μου ήρθε μία απάντηση ότι όλα βαίνουν καλώς.»

Έπειτα από αυτή την απάντηση αποτάθηκε σε ιδιώτη τοπογράφο και αφού το τοπογραφικό επιβεβαίωσε όπως υποστηρίζει ότι δεν έβαιναν όλα καλώς, στις 11 Νοεμβρίου έκανε ένσταση. «Βγάλαμε τοπογραφικό στο οποίο φαίνεται μία καταπάτηση στη μεσοτοιχία. Τουλάχιστον είναι 5.5 τετραγωνικά» ανέφερε.

«Να σας πω την αλήθεια το περίμενα γιατί είμαι ντόπιος Κηφισιώτης και γνωρίζω πάρα πολλά για την Κηφισιά. Είχαμε μία οικοδομή η οποία χτιζόταν μπροστά μας, όταν καταλάβαμε το μέγεθος της οικοδομής προβήκαμε στην πολεοδομία για να ζητήσουμε τον φάκελο καθώς αναγραφόταν πάνω στην άδεια ότι ήταν διώροφη οικοδομή και φαινόταν να χτίζεται πολύ παραπάνω. Καθώς πήγαμε στην πολεοδομία να ζητήσουμε το φάκελο εκεί αντιμετωπίσαμε μία κατάσταση κωμικοτραγική. Με διευθυντές και προϊσταμένους και υπαλλήλους να είναι πλήρως αρνητικοί στο να συνεργαστούν μαζί μας» ανέφερε άλλος κάτοικος της Κηφισιάς στον ΑΝΤ1.

Όπως καταγγέλλει η μηχανικός και ιδρύτρια της κίνησης πολιτών Κηφισιάς, Τέντυ Γερουλάνου, τα τελευταία χρόνια στην περιοχή παρατηρούνται παραβάσεις στους όρους δόμησης.

Μαραθώνιες οι απολογίες των συλληφθέντων

Μέχρι τις 21:00 το βράδυ της Τρίτης, η διαδικασία ήταν σε εξέλιξη και είχαν απολογηθεί οι πέντε από τις έξι συλληφθέντες. Τελευταία πέρασε το κατώφλι της ανακρίτριας διαφθοράς μια υπάλληλος σε υψηλή θέση στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Γαλατσίου. Προηγήθηκε ο σύζυγος της, σήμερα υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και πρόσφατα καθαιρεθείς από την Πολεοδομία Κηφισιάς.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το ζευγάρι τηρεί αρνητική στάση, δεν αποδέχονται το κατηγορητήριο και δηλώνουν ότι δεν έκαναν κάτι μεμπτό σε σχέση με τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα. Βεβαίως εξόχως επιβαρυντικές είναι οι συνομιλίες και οι συναντήσεις της αρχηγού και του φερόμενου ως υπαρχηγού αλλά και τα πολύ μεγάλα χρηματικά ποσά σε μετρητά που βρέθηκαν στην κατοχή τους. Μόνο στη γυναίκα βρέθηκαν στο γραφείο περισσότερα από 180 χιλιάδες ευρώ.

Τη ίδια υπερασπιστική γραμμή ακολουθούν και οι υπόλοιποι τέσσερις κατηγορούμενοι. Ήδη όσοι έχουν απολογηθεί έχουν περάσει και από εισαγγελέα αλλά στο τέλος, μετά το πέρας και των έξι απολογιών αναμένεται η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα για το αν θα προφυλακιστούν ή όχι.