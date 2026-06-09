Κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής: Απολογούνται στον ανακριτή οι 6 κατηγορούμενοι

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι απολογίες ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς των έξι κατηγορουμένων για το κύκλωμα σε πολεοδομίες της Αττικής, που φέρεται, αξιοποιώντας τις θέσεις μελών της σε αρμόδιες υπηρεσίες, να παρείχε εξυπηρετήσεις, έναντι αμοιβής.

Οι κατηγορούμενοι, πέντε υπάλληλοι σε υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου και ένας ιδιώτης μηχανικός, οδηγήθηκαν νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης (9/6) στα δικαστήρια της Ευελπίδων για να βρεθούν στο γραφείο του ανακριτή αντιμέτωποι με βαρύ κατηγορητήριο.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ηγετικό ρόλο στην οργάνωση είχε ένα ζευγάρι με καίριες θέσεις σε υπηρεσίες της κεντρικής διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, οι οποίοι αναμένεται να δώσουν τελευταίοι τις εξηγήσεις τους στον δικαστικό λειτουργό.

Οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι φέρονται να καθόριζαν τη στρατηγική της ομάδας, να συντόνιζαν το δίκτυο επαφών τους και να προσδιόριζαν τις χρηματικές απαιτήσεις για διευθέτηση ζητημάτων, όπως παράτυπη ή κατά προτεραιότητα έκδοση οικοδομικών αδειών, τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών, μείωση προστίμων και άλλα ζήτημα σχετικά με πολεοδομικές υποθέσεις.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν

Οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση, ανά περίπτωση, είναι αντιμέτωποι με αδικήματα που αφορούν: