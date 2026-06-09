Χαμός στην Αλβανία: Ο Έντι Ράμα ανάρτησε AI βίντεο που τον δείχνει με γυναικεία ρούχα – Οι αιχμές κατά των influencer

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Σάλος έχει δημιουργηθεί στην Αλβανία, καθώς ο Έντι Ράμα, αναδημοσίευσε στο προφίλ του στο Instagram ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη (AI) και στο οποίο εμφανίζεται να φοράει δερμάτινη μίνι φούστα και σουτιέν. Με το βίντεο αυτό ο Αλβανός Πρωθυπουργός ειρωνεύεται τους influencers που αντιδρούν στο επενδυτικό έργο στις ακτές της Αδριατικής.

«Όποιος το έφτιαξε αυτό, μπράβο», έγραψε στο Instagram o Έντι Ράμα, αναδημοσιεύοντας το βίντεο.

Το βίντεο αναφέρεται σε δηλώσεις που έκανε ο Ράμα κατά τη διάρκεια μιας δημόσιας εκδήλωσης στις 7 Ιουνίου, όπου χλεύασε τους blogger και τους influencers που υποστήριζαν τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες ενάντια στο πολυτελές κατασκευαστικό έργο που συνδέεται με τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρετ Κούσερ, μέρος του οποίου πρόκειται να κατασκευαστεί σε προστατευόμενη περιοχή.

Σε εκείνη την ομιλία, ο Ράμα υποστήριξε ότι πολλοί influencers βγάζουν χρήματα προωθώντας τον εαυτό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να πληρώνουν φόρους στο κράτος.

«Οι blogger πρέπει να ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ο ένας ντυμένος φλαμίνγκο και ο άλλος ντυμένος σαν εμένα, για να δούμε ποιος θα κερδίσει» είχε πει χαρακτηριστικά.

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Edi Rama (@ediramaal)

Διαδηλωτές κρατούσαν χαρτονένιες φιγούρες ροζ φλαμίνγκο, ενός από τα προστατευόμενα είδη μεταναστευτικών πτηνών, σε συγκεντρώσεις στην πρωτεύουσα Τίρανα. Νωρίτερα, ο Ράμα ισχυρίστηκε ότι οι influencers συμμετείχαν στις διαδηλώσεις κυρίως για να τραβήξουν την προσοχή και δεν είχαν πραγματική κατανόηση της κατάστασης.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το έργο ανάπτυξης στην ακτή της Αδριατικής θα αποτελέσει σημείο καμπής για την πρώην κομμουνιστική χώρα, καθώς επιδιώκει να εισέλθει στην αγορά του πολυτελούς τουρισμού και προωθεί την ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, το εγχείρημα, το οποίο εκτείνεται σε ένα προστατευόμενο νησί και σε μια γειτονική παραθαλάσσια περιοχή στη νότια ακτή της Αλβανίας, έχει προκαλέσει την αντίδραση περιβαλλοντολόγων και επικριτών του μακροχρόνιου σοσιαλιστή πρωθυπουργού Έντι Ράμα.