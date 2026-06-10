Saronic Corsair: Πώς το θαλάσσιο drone διέσωσε το πλήρωμα του αμερικανικού ελικοπτέρου

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διέσωσε δύο μέλη πληρώματος ελικοπτέρου του Στρατού των ΗΠΑ μετά την κατάρριψή του στη Μέση Ανατολή, σε αυτό που πιστεύεται ότι ήταν η πρώτη γνωστή χρήση μη επανδρωμένου στρατιωτικού σκάφους από τις ΗΠΑ για την περισυλλογή προσωπικού στη θάλασσα.
Το Ναυτικό αναγνώρισε το σκάφος διάσωσης ως ένα Saronic Corsair, ένα αυτόνομο σκάφος επιφανείας μήκους 7,3 μέτρων. Το drone αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Πενταγώνου να επεκτείνει τα μη επανδρωμένα οχήματα παράλληλα με τα παραδοσιακά μέσα.
Βασικά στοιχεία για τα αμερικανικά θαλάσσια drones σύμφωνα με το Reuters:
- Ένα νέο είδος ναυτικής μονάδας: η Ομάδα Εργασίας 59, που δημιουργήθηκε το 2021 και εδρεύει στο Μπαχρέιν, είναι η πρώτη μονάδα του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που ασχολείται με μη επανδρωμένα συστήματα . Η ομάδα εργασίας άρχισε να αναπτύσσει τα Corsair στη Μέση Ανατολή στα τέλη Μαρτίου.
- Μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω και κάτω από το νερό: Οι ΗΠΑ αναπτύσσουν τόσο μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας όσο και υποβρύχια οχήματα, παρέχοντας στους διοικητές ευελιξία ανάλογα με τις ανάγκες. Πολλά από τα πιο προηγμένα υποβρύχια συστήματα παραμένουν εξαιρετικά μυστικά. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προσφέρουν μοναδικές δυνατότητες και μειώνουν τον κίνδυνο για τις αμερικανικές δυνάμεις.
- Από την αναγνώριση έως την επίθεση: Τα θαλάσσια drones χρησιμοποιούνται για επιτήρηση, ανίχνευση ναρκών και παρακολούθηση της εχθρικής δραστηριότητας. Μερικά προσαρμόζονται επίσης για μάχιμους ρόλους. Μπορούν να είναι χρήσιμα τόσο για τακτική παρακολούθηση όσο και για αποστολές υψηλού κινδύνου.
- Πλεονεκτήματα κόστους και ανταπόκρισης: Το Πεντάγωνο επενδύει σε αυτόνομα σκάφη ως έναν οικονομικά αποδοτικό τρόπο για την επέκταση της εμβέλειας και την ταχύτητα αντίδρασης σε απειλές. Το Ναυτικό σχεδιάζει μαζική ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων εκατοντάδων και ενδεχομένως χιλιάδων Corsair. Η τεχνολογία των θαλάσσιων drones εξακολουθεί να εξελίσσεται και έχει αντιμετωπίσει τεχνικές και επιχειρησιακές προκλήσεις.
- Δυναμικό μάχης που έχει αποδειχθεί και αλλού: Αν και δεν αποτελεί αμερικανικό σύστημα, η χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών από την Ουκρανία εναντίον της Ρωσίας έχει καταδείξει τον αντίκτυπό τους στο πεδίο της μάχης, συμπεριλαμβανομένης της βύθισης πολεμικών πλοίων, ακόμη και της κατάρριψης ελικοπτέρου — ένα πρωτοφανές κατόρθωμα για ένα μη επανδρωμένο σκάφος.