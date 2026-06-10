Saronic Corsair: Πώς το θαλάσσιο drone διέσωσε το πλήρωμα του αμερικανικού ελικοπτέρου

Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ διέσωσε δύο μέλη πληρώματος ελικοπτέρου του Στρατού των ΗΠΑ μετά την κατάρριψή του στη Μέση Ανατολή, σε αυτό που πιστεύεται ότι ήταν η πρώτη γνωστή χρήση μη επανδρωμένου στρατιωτικού σκάφους από τις ΗΠΑ για την περισυλλογή προσωπικού στη θάλασσα.

Το Ναυτικό αναγνώρισε το σκάφος διάσωσης ως ένα Saronic Corsair, ένα αυτόνομο σκάφος επιφανείας μήκους 7,3 μέτρων. Το drone αποτελεί μέρος της προσπάθειας του Πενταγώνου να επεκτείνει τα μη επανδρωμένα οχήματα παράλληλα με τα παραδοσιακά μέσα.

Βασικά στοιχεία για τα αμερικανικά θαλάσσια drones σύμφωνα με το Reuters: