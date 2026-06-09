ΗΠΑ: Διασώθηκαν με θαλάσσιο drone τα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου Apache που κατέπεσε στα Στενά του Ορμούζ

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Ένα μη επανδρωμένο θαλάσσιο drone των ΗΠΑ «εντόπισε και διέσωσε» δύο μέλη του πληρώματος, μετά την πτώση ενός ελικοπτέρου Apache του Στρατού κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ όπως ανακοίνωσε o αμερικανικός στρατός.

Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, πλοίαρχος Τίμοθι Χόκινς, δήλωσε: «Ένα θαλάσσιο drone του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ εντόπισε και διέσωσε το πλήρωμα από τη θάλασσα. Η Task Force 59 του 5ου Στόλου των ΗΠΑ είναι η πρώτη επιχειρησιακή δύναμη του Πολεμικού Ναυτικού που χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και drones».

Η Task Force 59, η οποία ιδρύθηκε το 2021, περιλαμβάνει μη επανδρωμένα σκάφη και drones. Είναι η πρώτη ειδική ομάδα του Πολεμικού Ναυτικού αυτού του είδους.

«Οι στρατιώτες διασώθηκαν με ασφάλεια μέσα σε περίπου δύο ώρες και βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση. Η αιτία του συμβάντος διερευνάται», ανέφερε το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ, ο στρατιωτικός κλάδος που είναι υπεύθυνος για τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, σε ανάρτησή του στο X.

Η πτώση αυτή αποτελεί την πρώτη απώλεια ελικοπτέρου Apache από την έναρξη της σύγκρουσης με το Ιράν. Αυτό συμβαίνει μετά την κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην περιοχή το Σαββατοκύριακο, με το Ιράν και το Ισραήλ να ανταλλάσσουν τις πρώτες άμεσες επιθέσεις τους εδώ και μήνες αργά την Κυριακή.

Ο αμερικανικός στρατός ανέφερε ότι το ελικόπτερο συνετρίβη «ενώ περιπολούσε στα περιφερειακά ύδατα».

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχολίασε το περιστατικό κατά τη διάρκεια της νύχτας, λέγοντας ότι «οι πιλότοι είναι καλά», αφού ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με μια αναφορά ότι ένα ελικόπτερο του αμερικανικού στρατού συνετρίβη κοντά στο Στενό του Ορμούζ.

«Οι πιλότοι είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στη Νέα Υόρκη, αφού παρακολούθησε τον αγώνα των τελικών του ΝΒΑ τη Δευτέρα το βράδυ.