Αντετοκούνμπο – Μπέκαμ: Αντάλλαξαν φανέλες και αγκαλιές – Δείτε εικόνες

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, δύο σταρ του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου αντίστοιχα, συναντήθηκαν και αντάλλαξαν φανέλες. Ο «Greek Freak» έδωσε στον Άγγλο μία φανέλα των Μπακς, ενώ ο Μπέκαμ του χάρισε εμφάνιση της Εθνικής Αγγλίας, με τη στιγμή να καταγράφεται σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα social media.

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Αθλητισμός

Αντετοκούνμπο - Μπέκαμ αντάλλαξαν φανέλες
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, δύο σταρ του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου, αντάλλαξαν φανέλες.
  • Αντετοκούνμπο και Μπέκαμ συναντήθηκαν και η στιγμή καταγράφηκε σε φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media.
  • Ο «Greek Freak» έδωσε στον Άγγλο μία φανέλα των Μπακς και ο Μπέκαμ τού χάρισε εμφάνιση της Αγγλίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Δύο σταρ της μπάλας σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο αντάλλαξαν τις φανέλες τους. Ο λόγος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που κυριαρχεί εδώ και αρκετά χρόνια στο NBA με τους Μπακς και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ που έχει κάνει σπουδαία καριέρα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ, Παρί Σεν Ζερμέν και Εθνική Αγγλίας.

Αντετοκούνμπο και Μπέκαμ συναντήθηκαν και αντάλλαξαν φανέλες με τη στιγμή να καταγράφεται σε φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media.

Ο «Greek Freak» έδωσε στον Άγγλο μία φανέλα των Μπακς και ο Μπέκαμ τού χάρισε εμφάνιση της Αγγλίας.

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