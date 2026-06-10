Αντετοκούνμπο – Μπέκαμ: Αντάλλαξαν φανέλες και αγκαλιές – Δείτε εικόνες

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Δύο σταρ της μπάλας σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο αντάλλαξαν τις φανέλες τους. Ο λόγος για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο που κυριαρχεί εδώ και αρκετά χρόνια στο NBA με τους Μπακς και τον Ντέιβιντ Μπέκαμ που έχει κάνει σπουδαία καριέρα σε Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρεάλ, Παρί Σεν Ζερμέν και Εθνική Αγγλίας.

Αντετοκούνμπο και Μπέκαμ συναντήθηκαν και αντάλλαξαν φανέλες με τη στιγμή να καταγράφεται σε φωτογραφίες που ανέβηκαν στα social media.

Ο «Greek Freak» έδωσε στον Άγγλο μία φανέλα των Μπακς και ο Μπέκαμ τού χάρισε εμφάνιση της Αγγλίας.