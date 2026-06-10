Κατερίνα Καινούργιου: «Έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη – Η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο»

Η Κατερίνα Καινούργιου περιέγραψε τις σκέψεις της για το σώμα της μετά την εγκυμοσύνη, αναφέροντας συγκεκριμένα την κυτταρίτιδα. Εξέφρασε δισταγμό να φωτογραφηθεί με μαγιό, συγκρίνοντας την κατάστασή της με αυτή της Άννας Πρέλεβιτς μετά τη γέννα διδύμων.

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Κατερίνα Καινούργιου
Φωτογραφία: Instagram/katken85
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε ότι έκανε φωτογράφιση με μαγιό μετά την εγκυμοσύνη, δηλώνοντας: «Μιλάμε η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο. Γι’ αυτό δεν βάζω κοντά».
  • Η παρουσιάστρια διερωτήθηκε: «έχω το θράσος να φωτογραφηθώ και με μαγιό;», τονίζοντας τις προκλήσεις του σώματος μετά τη γέννα.
  • Παράλληλα, η Καινούργιου έκανε σύγκριση με την Άννα Πρέλεβιτς, η οποία «έχει γεννήσει δίδυμα… Κι είναι τόση, και θεά και κορμάρα».

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«Παιδιά, χθες πήγα να κάνω μια φωτογράφιση με μαγιό. Και έβαλα μαγιό μετά την εγκυμοσύνη. Εντάξει, δεν ξέρω φίλες μου, επειδή με βλέπετε εδώ, αφήστε που το καλύπτω με τα ρούχα, μιλάμε η κυτταρίτιδα είναι μέχρι τον αστράγαλο. Γι’ αυτό δεν βάζω κοντά» περιέγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

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«Τέλος πάντων, και λέω, έχω το θράσος να φωτογραφηθώ και με μαγιό; Δεν ξέρω, πάρα πολύ. Είναι μάλλον μετά τη γέννα όλες. Και έβλεπα χθες την Άννα Πρέλεβιτς που ανέβασε κάτι stories που πήγε γυμναστήριο και έχει γεννήσει δίδυμα… Κι είναι τόση, και θεά και κορμάρα» αποκάλυψε η Κατερίνα Καινούργιου.

 

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