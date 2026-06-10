Βίντεο: Καρχαρίας επιτίθεται σε άνδρα – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

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Ένας υπάλληλος βάσης του Ναυτικού νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση καρχαρία κατά τη διάρκεια κολύμβησης κοντά σε στρατιωτική μαρίνα στο Panhandle της Φλόριντα.

Το περιστατικό συνέβη τη Δευτέρα περίπου στις 11:45 π.μ. στη δημοφιλή παραθαλάσσια περιοχή της βάσης, σύμφωνα με προηγούμενες αναφορές.

Σύμφωνα με τον Διοικητή της Ναυτικής Δραστηριότητας Υποστήριξης στην Πόλη του Παναμά, Τρίσταν Ολιβέιρα, δύο μέλη του προσωπικού κολυμπούσαν κοντά στη μαρίνα της βάσης κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού τους διαλείμματος όταν ένας καρχαρίας επιτέθηκε σε έναν από τους άνδρες, τραυματίζοντάς τον σοβαρά και στα δύο χέρια.

Αξιωματούχοι του Νοσοκομείου HCA Florida Gulf Coast Hospital δήλωσαν ότι ο άνδρας έχει πλέον βγει από το χειρουργείο και ενδέχεται να μεταφερθεί σε κέντρο τραυμάτων για περαιτέρω θεραπεία.

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Ενώ οι θεάσεις καρχαριών είναι συχνές στο Panhandle της Φλόριντα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι επιθέσεις είναι σπάνιες, σύμφωνα με τον ερευνητή βιολόγο της NOAA, Δρ. John Carlson.

«Αυτή είναι η εποχή του χρόνου που οι καρχαρίες μετακινούνται σε παράκτια νερά, συχνά για να γεννήσουν», δήλωσε ο Carlson στο WJHG.

Είπε ότι τα νερά κοντά στην αεροπορική βάση Tyndall , στον κόλπο St. Joe και στον κόλπο Apalachicola χρησιμεύουν ως περιοχές ανατροφής για πολλά είδη καρχαριών.

Παρά την παρουσία τους, ο Carlson είπε ότι ο κίνδυνος επίθεσης παραμένει εξαιρετικά χαμηλός. “Είναι πιο πιθανό να τραυματιστείτε από τη μηχανή του γκαζόν σας, να σας δαγκώσει σκύλος ή να σας χτυπήσει τηλεόραση παρά να σας επιτεθεί καρχαρίας” τόνισε.