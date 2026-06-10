Ομάρ Αρτάν: «Θα είμαι στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο το 2030» – Ηρωική υποδοχή του διαιτητή στη Σομαλία μετά τον αποκλεισμό από το Μουντιάλ 2026

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Ο Σομαλός διαιτητής Ομάρ Αρτάν, στον οποίο απαγορεύτηκε η είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες για το Παγκόσμιο Κύπελλο, επέστρεψε στο Μογκαντίσου λαμβάνοντας μια ηρωική υποδοχή και ορκίστηκε να συμμετάσχει στο επόμενο τουρνουά το 2030.

Περισσότεροι από 100 υποστηρικτές παρατάχθηκαν έξω από το VIP τμήμα του κεντρικού αεροδρομίου του Μογκαντίσου, κουνώντας εθνικές σημαίες καθώς ο Αρτάν αποβιβαζόταν από πτήση των Turkish Airlines.

«Θα είμαι στο επόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο και θα συνεχίσω να κάνω τη Σομαλία περήφανη… Παρά τα όσα μου έχουν συμβεί, δεν αποθαρρύνομαι», δήλωσε ο Αρτάν στους δημοσιογράφους.

Η απόρριψη του Αρτάν έχει προκαλέσει οργή στην πατρίδα του. «Τον αδίκησαν με τρόπο που πληγώνει όλους όσους ενδιαφέρονται για την ανθρωπότητα», δήλωσε στο αεροδρόμιο ο Μοχάμεντ Σαΐντ, αξιωματούχος της κυβέρνησης του Μογκαντίσου.

Στον Αρτάν, ο οποίος το 2025 ανακηρύχθηκε διαιτητής της χρονιάς στους άνδρες από την Αφρικανική Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου (CAF), απαγορεύτηκε η είσοδος στις ΗΠΑ το Σάββατο, μετά την άφιξή του στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαϊάμι.

Ένας αξιωματούχος του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε στο AFP αργά την Τρίτη ότι ο διαιτητής «συνδέθηκε με ύποπτα μέλη τρομοκρατικών οργανώσεων», επομένως «ο ταξιδιώτης δεν δικαιούται να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η FIFA επιβεβαίωσε επίσης ότι δεν θα συμμετέχει πλέον στο Παγκόσμιο Κύπελλο που πρόκειται να ξεκινήσει την Πέμπτη.

Ο διορισμός του Αρτάν στο 52μελές ρόστερ διαιτητών για τους τελικούς στον Καναδά, το Μεξικό και τις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μια τεράστια πηγή υπερηφάνειας για τους συμπατριώτες του.

Ο πρόεδρος της Σομαλίας Χασάν Σεΐχ Μοχάμουντ δήλωσε τον Απρίλιο ότι αποτελεί «σύμβολο έμπνευσης για τη νέα γενιά Σομαλών».