Το Ιράν δηλώνει ότι πρέπει να επανεκτιμήσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ μετά τις συγκρούσεις

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προχωρήσουν λόγω επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας. Τόνισε την ανάγκη επανεκτίμησης της διπλωματικής πορείας με την Ουάσινγκτον, καθώς κάθε διπλωματική διαδικασία απαιτεί ένα σταθερό περιβάλλον.

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Διεθνή Νέα

Baghaei στην Τεχεράνη, 5 Απριλίου 2026. Majid Asgaripour/WANA μέσω REUTERS
Φωτογραφία: Majid Asgaripour/WANA μέσω REUTERS
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προχωρήσουν όσο υπάρχουν επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας.
  • Ο Μπαγκάεϊ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι υπονομεύει τη διπλωματία, ενώ το Ισραήλ βλάπτει επίσης τη διαδικασία μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο.
  • Το Ιράν τονίζει ότι «μετά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εν μία νυκτί, πρέπει να επανεκτιμήσουμε (τη διπλωματική πορεία με την Ουάσινγκτον)… οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία απαιτεί ένα ελάχιστο σταθερό περιβάλλον».

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Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προχωρήσουν όσο υπάρχουν επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας.

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Ο Μπαγκάεϊ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι υπονομεύει τη διπλωματία μέσω αντιφατικών μηνυμάτων, μεταβαλλόμενων θέσεων και επιθέσεων, και είπε ότι το Ισραήλ βλάπτει επίσης τη διαδικασία μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο.

«Μετά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εν μία νυκτί, πρέπει να επανεκτιμήσουμε (τη διπλωματική πορεία με την Ουάσινγκτον)… οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία απαιτεί ένα ελάχιστο σταθερό περιβάλλον», είπε.

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