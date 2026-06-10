Το Ιράν δηλώνει ότι πρέπει να επανεκτιμήσει τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ μετά τις συγκρούσεις

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Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, δήλωσε ότι οι διπλωματικές προσπάθειες με τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν μπορούν να προχωρήσουν όσο υπάρχουν επανειλημμένες παραβιάσεις της εκεχειρίας.

Ο Μπαγκάεϊ κατηγόρησε την Ουάσινγκτον ότι υπονομεύει τη διπλωματία μέσω αντιφατικών μηνυμάτων, μεταβαλλόμενων θέσεων και επιθέσεων, και είπε ότι το Ισραήλ βλάπτει επίσης τη διαδικασία μέσω επανειλημμένων παραβιάσεων της εκεχειρίας στον Λίβανο.

«Μετά τα γεγονότα που έλαβαν χώρα εν μία νυκτί, πρέπει να επανεκτιμήσουμε (τη διπλωματική πορεία με την Ουάσινγκτον)… οποιαδήποτε διπλωματική διαδικασία απαιτεί ένα ελάχιστο σταθερό περιβάλλον», είπε.