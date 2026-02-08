Γιάννης Κότσιρας: «Ποτέ δεν ήταν όνειρό μου να γίνω τραγουδιστής – Αρκετές φορές έχω σκεφτεί να τα παρατήσω»

Ο Γιάννης Κότσιρας ξεκίνησε την μουσική του πορεία τη δεκαετία του ’90 και έχει αγαπηθεί από μία πολύ μεγάλη μερίδα του κοινού, που απολαμβάνει πραγματικά να ακούει την φωνή του. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Ζωής Κρονάκη και του Τάσου Ιορδανίδη.

Ανάμεσα σε άλλα, ο Γιάννης Κότσιρας στη συνέντευξή του μίλησε για την καριέρα του στη μουσική, ενώ εξομολογήθηκε πως ποτέ δεν ήταν όνειρό του να γίνει τραγουδιστής. Μάλιστα, αναφέρθηκε στην περίοδο του covid, δηλώνοντας πως εκείνα τα χρόνια ασχολήθηκε με άλλη δουλειά με «μεγάλη μου χαρά».

«Δεν μπόρεσα ποτέ να δω το τραγούδι ως επάγγελμα, με την αυστηρή έννοια»

Μιλώντας στο «Καλημέρα είπαμε;», ο Γιάννης Κότσιρας είπε ότι: «Ποτέ δεν ήταν όνειρό μου να γίνω τραγουδιστής. Παραμένει να μην είναι όνειρό μου. Έγινε εντελώς τυχαία. Δούλευα σε ένα συνεργείο αυτοκινήτων και μου δόθηκε η ευκαιρία να βγάζω λίγο περισσότερα χρήματα, έτσι ξεκίνησε.

Δεν μπόρεσα ποτέ να το δω το τραγούδι ως επάγγελμα, με την αυστηρή έννοια. Όταν έγινε ο covid και δύο-τρία χρόνια σχεδόν μείναμε άνεργοι, έκανα άλλη δουλειά με μεγάλη μου χαρά».

Στη συνέχεια, ο καλλιτέχνης εξήγησε πως: «Αρκετές φορές έχω σκεφτεί να παρατήσω το τραγούδι. Γιατί η σχέση μου με αυτό δεν είναι άκρως επαγγελματική, είναι συναισθηματική.

Τις δύο φορές που το είχα σκεφτεί είχαν παρεισφρήσει άνθρωποι που δεν έπρεπε να υπάρχουν στον χώρο, είχαν κρεμαστεί πάνω μου, αισθανόμουν ότι με πνίγουν… Οπότε τότε αισθάνθηκα την ανάγκη να τα παρατήσω. Τότε ήταν που παρενέβησαν οι πραγματικά δικοί μου άνθρωποι και μου είπαν να βάλω τους δικούς μου κανόνες».