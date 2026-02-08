Αγοραστή Αρβανίτη στο enikos.gr: Ήμουν στον 5ο μήνα στα γυρίσματα του «Φίλοι για πάντα», ζορίστηκα

Με αφορμή την ταινία “Φίλοι για πάντα” που έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Μαρτίου η Αγοραστή Αρβανίτη μιλά στο enikos.gr για τη φιλία, την εγκυμοσύνη της που εντάχθηκε στο σενάριο και τις ιδιαιτερότητες του να κάνεις γύρισμα ούσα έγκυος στον πέμπτο μήνα.

Νάντια Ρηγάτου

Την Αγοραστή Αρβανίτη την ξεχώρισα χρόνια πριν. Την ανακάλυψα στο θέατρο. Η ομορφιά της μου τράβηξε την προσοχή με την πρώτη ματιά, η υποκριτική της δυναμική με απορρόφησε και γνωρίζοντας στη συνέχεια την ευγένεια του χαρακτήρα της με κέρδισε ολόψυχα.

Βέβαια, πολύ πριν από εμένα την είχε ανακαλύψει ο αεικίνητος δημιουργικά Θανάσης Τσαλταμπάσης που μαζί πορεύονται στη ζωή και στη σκηνή πολλά χρόνια, αποτελώντας ένα αληθινό ζευγάρι της σόουμπιζ.

Η πρώτη μεγάλη μήκους ταινία του Κωνσταντίνου Μουσούλη έχει τίτλο “Φίλοι για πάντα” και πρόκειται για μια απολαυστική σύγχρονη ελληνική κωμωδία για τη φιλία η οποία μου έδωσε την τέλεια αφορμή να κάνουμε μια όμορφη συζήτηση με την Αγοραστή.

-Το “Φίλοι για πάντα” το αναμένουμε στον κινηματογράφο στις 5 Μαρτίου. Εσύ μέχρι τότε θα έχεις γεννήσει;

Καλώς εχόντων των πραγμάτων πρέπει να έχω γεννήσει. (γέλια…)

-Άρα στα γυρίσματα ήσουν έγκυος;

Ναι, ναι και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο Μουσούλη, τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο της ταινίας που ενέταξε την εγκυμοσύνη στο ρόλο. Δεν ήταν στο αρχικό πλάνο η νύφη να είναι έγκυος αλλά του άρεσε πάρα πολύ και το ενέταξε και νομίζω πως τελικά έγινε και για καλό ίσως και για το σενάριο.

-Ούσα έγκυος, στα γυρίσματα ποια ήταν η μεγαλύτερη δυσκολία για σένα;

Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν ιδιαίτερη η συνθήκη και δεν είναι και ό,τι καλύτερο. Ήμουνα ήδη στον πέμπτο μήνα, τον είχα ολοκληρώσει και τον πέμπτο, ήμουν στα μισά. Ήταν δύσκολα τα ωράρια. Θυμάμαι μια εβδομάδα ήταν ολονύχτιο το γύρισμα, ήταν και μέσα στον Οκτώβρη με τα πρώτα κρύα και ήμουν με ένα ρούχο λεπτό με έξω την πλάτη…. Επίσης,οι συχνοουρίες στις εγκύους είναι και ένα πρακτικό θέμα που έπρεπε να λύσω στο γύρισμα. Οπότε, εντάξει, σίγουρα είχα τεχνικά ζητήματα πέραν της κούρασης και των ωραρίων. Μετά υπήρχαν και γυρίσματα πάρα πολύ πρωί οπότε, ναι, ζορίστηκα. Όμως, στο τέλος της ημέρας, επειδή πραγματικά το γύρισμα πήγαινε φανταστικά και ήμουν πολύ γεμάτη, έμενε το συναίσθημα της πληρότητας και ένιωθα πολύ χαρούμενη.

–Φαντάζομαι, ο Θανάσης που συμπρωταγωνιστεί στην ταινία αγχωνόταν για σένα στο γύρισμα;

Εντάξει, ο Θανάσης με είχε στο νου, όπως με έχει πάντα. Αλλά ήταν όλοι πάρα πολύ φροντιστικοί, υπήρχε ένα τόσο καλό κλίμα και ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος αστάθμητος παράγοντας για να αγχωθούμε περισσότερο με μένα.

– Μίλησέ μου για την ηρωίδα που υποδύεσαι στην ταινία

Εγώ κάνω τη Χριστίνα. Είναι η νύφη με την οποία ξεκινά η ταινία στα σκαλιά της εκκλησίας. Η Χριστίνα περιμένει τον Λευτέρη το γαμπρό ο οποίος έχει αργήσει πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ θυμωμένη γι’ αυτό και τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα όταν ο Λευτέρης έρχεται επιτέλους αλλά είναι μεθυσμένος. Από εκεί ξεκινάει μια πολύ έντονη κατάσταση…Παράλληλα ξεδιπλώνονται κι άλλες τέσσερις ιστορίες εξίσου ενδιαφέρουσες και κωμικές και όλα αυτά τα ενώνει στο τέλος ο Κωνσταντίνος Μουσούλης με ένα πάρα πολύ έντεχνο τρόπο για να φτάσουμε σε ένα ολοκληρωμένο φινάλε που τα εμπεριέχει όλα και το γέλιο και το δάκρυ. Ο κυρίαρχος στόχος είναι η ταινία να αναδείξει το αίσθημα της φιλίας και της αυτοθυσίας για τη φιλία.

–Από αυτά που έβλεπα που ανεβάζατε στα social οι πρωταγωνιστές μεταξύ σας ήσασταν όλοι φίλοι ή γίνατε τώρα;

Το δεύτερο έγινε. Κάποιοι βέβαια είχαν συνεργαστεί, ας πούμε ο Θανάσης με τον Ζήση είχαν συνεργαστεί και την Ντορέτα. Αλλά σε γενικές γραμμές έγινε από την επιλογή του κάστ με αφορμή την ταινία. Από εκεί χτίστηκε όλη αυτή η σχέση και βγαίνει αυτή η ζεστασιά. Εγώ δεν ήξερα κανένα από τα παιδιά.

–Με τον Κωνσταντίνο Μουσούλη συνεργάστηκες πρώτη φορά;

Πρώτη φορά συνεργάστηκα, ναι. Είχα πάει στα σεμινάρια του γιατί κάνει και εξαιρετικά σεμινάρια ο Κωνσταντίνος με πάρα πολύ καλούς συνεργάτες. Έχει κάνει και ο Θανάσης μαζί του ως εισηγητής Ήθελα πάρα πολύ κάποια στιγμή να συνεργαστούμε. Είναι ένας άνθρωπος πολύ επαγγελματίας, πολύ ευγενικός και στο γύρισμα ξεπέρασε τις προσδιοκίες μου επί εκατό από αυτό που περίμενα. Μας ξεκλείδωσε νέους υποκριτικούς δρόμους, έχει μία φοβερή αντιμετώπιση προς τους ηθοποιούς.

«Έχω φίλους για πάντα»

-Η ταινία έχει ως βασική ιδέα τη φιλία. Εσύ έχεις “φίλους για πάντα”;

Ναι, πλέον έχω φίλους για πάντα. Και μάλιστα επειδή είχα μία άσχημη εμπειρία στα 18 μου με πάρα πολύ στενές φίλες, αυτό τότε ήταν πολύ πληγωτικό για μένα. Ίσως ήταν και ένα μάθημα. Βέβαια σε εκείνες τις ηλικίες συμβαίνουν και τέτοια πράγματα. Ήταν μία άσχημη εμπειρία κάπως σε προδοσία, κάπως σε απορριπτική συμπεριφορά χωρίς να καταλαβαίνω τον λόγο. Ξέρεις τότε με είχε πληγώσει πολύ. Βέβαια τώρα στα 18 φαντάζομαι τα παιδιά περνάνε φάσεις και εκδηλώνουν μια αλλοπρόσωπη συμπεριφορά απλώς για μένα τότε ήταν τραυματικό. Αυτό όμως με έκανε πάρα πολύ επιλεκτική στη συνέχεια αλλά η ζωή μου έχει φέρει τόσο ουσιαστικούς φίλους, γυναίκες και άντρες φυσικά. Λίγους αλλά τόσο καλούς και είμαι ευγνώμων γι’ αυτό, ναι. Ναι έχω φίλους για πάντα.

«Δεν μπορούμε να γίνουμε και τελείως φιλαράκια με τον Θανάση»

–Με τον Θανάση είστε φίλοι ή κρατάτε μια λεπτή διαχωριστική γραμμή δεδομένης της συζυγικής σχέσης;

Χρειάζεται μια ισορροπία, εντάξει. Δεν μπορούμε να γίνουμε και τελείως φιλαράκια. Είμαστε και πολύ καλοί φίλοι αλλά κρατάμε τις ισορροπίες του ζευγαριού. Σίγουρα το να νιώθεις την οικειότητα, την άνεση, να γελάς με τον άλλον, να μην φοβάσαι να πεις κάτι για να μην παρεξηγηθεί, όλα αυτά δηλαδή που έχει η φιλία είναι πολύ βασικό συστατικό στη σχέση μας.

–Εγώ σε έχω παρακολουθήσει πολύ θεατρικά. Τηλεοπτικά δεν το κυνηγάς;

Η αλήθεια είναι ότι για κάποιο λόγο οι συγκυρίες με πήγαιναν περισσότερο στο θέατρο. Βέβαια, κι εγώ προσωπικά είχα μια ροπή προς εκεί και χαίρομαι πάρα πολύ για ότι έχω κάνει θεατρικά αλλά και κινηματογραφικά. Φυσικά είμαι ανοιχτή και στην τηλεόραση

–Στην πρεμιέρα της ταινίας θα πας;

Αχ! Τι πονεμένη ερώτηση. Δεν ξέρω, Νάντια μου, μακάρι να τα καταφέρω γιατί θέλω να το δω στη μεγάλη οθόνη και φυσικά θέλω να παρευρεθώ και στην πρεμιέρα. Πρώτα θέλω να πάνε όλα καλά με το μωρό και ελπίζω κάπως κι εγώ να τα καταφέρω.

-Είσαι πιο ψύχραιμη μανούλα τώρα που περιμένεις το δεύτερο σε σχέση με τον ερχομό του πρώτου παιδιού;

Η αλήθεια είναι ότι τώρα έχω μια γνώση για τα στάδια της εγκυμοσύνης και τις εξετάσεις και αυτό φέρνει μια άνεση ψυχολογικά. Από την άλλη τώρα η πρόκληση είναι να συνδυάσεις τα δύο παιδάκια ειδικά αν το πρώτο είναι τόσο μικρούλη ακόμα-η μικρή μας είναι δύο χρονών είναι κι αυτή ακόμα πολύ μωρό. Αλλά εντάξει, ψύχραιμη είμαι…

«Φίλοι Για Πάντα»

Ημερομηνία κυκλοφορίας:05/03/2026

Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Μουσούλης

Ηθοποιοί: Θανάσης Τσαλταμπάσης, Αγοραστή Αρβανίτη, Ντορέττα Παπαδημητρίου, Θανάσης Αλευράς, Ζήσης Ρούμπος, Ματίνα Νικολάου, Γιάννης Απέργης, Χρύσα Μιχαλοπούλου, Τάκης Παπαματθαίου και Λούις Μάντιλορ

Σενάριο: Κωνσταντίνος Μουσούλης

H παραγωγή είναι του βραβευμένο με Όσκαρ και BAFTA, Gareth Ellis-Unwin και του Κωνσταντίνου Μουτσινά.

Iconic Films εταιρεία παραγωγής και διανομής κινηματογραφικών ταινιών του Ομίλου Antenna.