Ο Γιάννης Κότσιρας σε ρόλο ηθοποιού – Σε ποια σειρά θα τον δούμε

Νάντια Ρηγάτου

Media

Γιάννης Κότσιρας

Ο σπουδαίος τραγουδιστής και τραγουδοποιός είναι έτοιμος να εντυπωσιάζει το τηλεοπτικό κοινό.

Μία ευχάριστη έκπληξη περιμένει τους τηλεθεατές της κωμικής σειράς «Καλά θα πάει κι αυτό».

Ο Γιάννης Κότσιρας, που έχει γράψει τους στίχους του ομώνυμου τραγουδιού των τίτλων, μας αιφνιδιάζει με την απρόσμενη συμμετοχή του στο καστ της σειράς.

Ο αγαπημένος και ταλαντούχος καλλιτέχνης εισβάλλει στο «Καλά θα πάει και αυτό» από το 6ο επεισόδιο, που μεταδίδεται την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου στις 22:45, από την ΕΡΤ1, υποδυόμενος έναν συνεργάσιμο και πρόσχαρο άνθρωπο, ο οποίος μεταμορφώνεται στο τέλος σε σκοτεινό και δαιμόνιο, που βάζει τους ήρωές μας, διαρκώς, σε περιπέτειες.

Ο Γιάννης Κότσιρας ενσαρκώνει τον Λοΐζο, έναν οικονομικό διαχειριστή μεγάλων fund. Λίγο αφασία, εκ πρώτης όψεως, καλοπερασάκιας, χαλαρός, γυναικάς, συνεργάσιμος, φιλικός, αλλά και ικανός πυροσβέστης δύσκολων «πυρκαγιών», που ανάβει, χάρη στη επιπολαιότητά του, ο Τάσος Σωτηρίου (Γιάννης Ζουγανέλης) στον σκοτεινό εχθρό του, Πάρι Ιορδάνου.

Ο ακίνδυνος ρόλος τού ενδιάμεσου και τού αγγελιοφόρου γρήγορα θα αλλάξει και ο πρόσχαρης Λοΐζος θα μεταμορφωθεί, κατ’ εντολή του Αμερικανού «φίλου», σε έναν δυνάστη τοποτηρητή και εντολοδόχο του, οδηγώντας συχνά τον Τάσο σε απόγνωση και με τάση φυγής όσο πιο μακριά γίνεται…

Όμως, σαν δαιμόνιος που είναι, θα’ ναι πάντα πολλά βήματα μπροστά από τον Τάσο, ο οποίος θα νιώσει στο πετσί του τον απόλυτο κίνδυνο που φτάνει μέχρι την ακεραιότητα των παιδιών του.

Ο Λοΐζος, το περιστέρι που κατέληξε γεράκι, θα είναι ο αρνητικός καταλύτης για τη ζωή πολλών, πέραν της οικογένειας Σωτηρίου…

Σε μια σειρά που βασιλεύει η καλοσύνη, ο Λοΐζος είναι το σκοτεινό και δαιμονικό συστατικό, που θα συσπειρώσει δυνάμεις, θα δοκιμάσει φιλίες και νεύρα και θα επιταχύνει την επαγγελματική άνοδο του Πάρι ή την κάθοδό του στην… Περσεφόνη!

Και επειδή όλοι οι ρόλοι έχουν το μότο τους, η αγαπημένη φράση του Λοΐζου είναι: «θα πέσουν κεφάλια»…

«Καλά θα πάει κι αυτό»
Από Δευτέρα έως Τετάρτη στις 22:45

Σκηνοθεσία: Γρηγόρης Καραντινάκης
Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου
Παίζουν: Κώστας Κόκλας, Μαρία Λεκάκη, Γιάννης  Ζουγανέλης, Τζίνη Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνα Κλαψινού,  Γιώργος Χριστοδούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πάρις Θωμόπουλος, Μαρία Κωνσταντάκη, Πέτρος Σκαρμέας,  Ελισάβετ Γιαννακού, Παναγιώτα Βιτετζάκη, Ίαν Στρατής, Κώστας Κορωναίος, Στέλιος Ιακωβίδης.
Στον ρόλο της Χαρίκλειας, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.
Στον ρόλο της Φιλιώς η Ελένη Φιλίνη.

13:45 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

12:41 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

11:25 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

10:36 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος