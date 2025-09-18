Ανδρουλάκης στον Realfm 97,8: «Τα ήρεμα νερά είναι στο κεφάλι του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Γεραπετρίτη» – Τι είπε για οικονομία, ΟΠΕΚΕΠΕ και Ανδρέα Λοβέρδο

Για την κατάσταση της οικονομίας, το πρόγραμμα που παρουσίασε στην ΔΕΘ, τις μετεκλογικές συνεργασίες, τα σενάρια για ίδρυση κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα και την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στην ΝΔ μίλησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης σε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου και τον Realfm 97,8.

«Τα έσοδα προκύπτουν από την ακρίβεια» δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. «Στη ΔΕΘ δεν πήγαμε για να μοιράσουμε τα οικονομικά πλεονάσματα που προκύπτουν από την κυβέρνηση και την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς παρουσιάσαμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για το πώς θα μεταρρυθμίσουμε το κράτος, με γενναίες μεταρρυθμίσεις για να υπάρχει διαφάνεια, εύρυθμη λειτουργία, αξιολόγηση, αλλά και μονιμότητα, ώστε να γίνουμε ένα κανονικό ευρωπαϊκό κράτος» περιέγραψε.

Ερωτηθείς για το κόστος των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε: «Ο 13ος μισθός είναι 1,27 δισ., αλλά το πραγματικό κόστος είναι 750 εκατομμύρια, -και αυτά δεν είναι δικά μας στοιχεία, τα έδωσε η κυβέρνηση στη Βουλή επίσημα-. 750 εκατ. είναι το καθαρό που θα πληρώσουμε, η διαφορά, 1,27 δισ. είναι το μικτό. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική λαϊκισμού ως ένα αντίδωρο για να μας ψηφίσουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Τι λέμε; Καταρρέει το δημόσιο διότι νέοι άνθρωποι δεν το επιλέγουν πια, δεν θέλουν να πάνε στην περιφέρεια να γίνουν δάσκαλοι, καθηγητές, πυροσβέστες. Πρέπει με κάποιο τρόπο να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει να στηρίξουμε τον δημόσιο τομέα και με αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ και όχι από τους κομματικά διορισμένους της κυβέρνησης και με 13ο μισθό».

«Επιπλέον μιλήσαμε για νέο ΕΚΑΣ σε 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους. Το ποσό είναι 540 εκατομμύρια. Οι συντάξεις χηρείας, 100 εκατομμύρια. Για τις παρεμβάσεις μας στον ΦΠΑ των προϊόντων που είπαμε – όλα μαζί – είναι 150 εκατομμύρια. Όλα τα μέτρα κοστολογημένα και στοιχισμένα. Ποιος άλλος το έκανε αυτό; Το έκαναν οι κύριοι Μητσοτάκης και Τσίπρας που απήγγειλαν ποιήματα στη ΔΕΘ χωρίς κανένα στοιχείο; Εμείς δίνουμε συγκεκριμένα στοιχεία και λέμε: Αν η πολιτική της αποτυχίας μπορεί να δίνει 1,7 δισ., η πολιτική της επιτυχίας της ανάπτυξης, της υγιούς ανάπτυξης, μπορεί να δώσει 2,6 δισ.», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ειδικά για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να μειωθεί ο ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, αντέτεινε στην κριτική της κυβέρνησης: «Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι δεν γίνεται. Αλλά, μετά, έρχεται και αλλάζει τους συντελεστές σε κάποια νησιά, ενώ όπως διατυμπανίζει δεν… περνά η μείωση στα προϊόντα. Αυτό δεν είναι παράλογο; Ας θυμηθεί ο κ. Μητσοτάκης τι έλεγε για τον ΦΠΑ που δεσμευόταν ως αξιωματική αντιπολίτευση να μειώσει. Ας θυμηθεί και άλλες δεσμεύσεις του για τον νόμο Κατρούγκαλου, για να δούμε ποιος είναι ο αξιόπιστος και ποιος ο αναξιόπιστος» συμπλήρωσε.

«Εμείς παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισεκατομμύρια. Είναι η πρώτη φορά που πάει η αξιωματική αντιπολίτευση στη ΔΕΘ με μέτρα κοστολογημένα, συγκεκριμένα και σε βάθος τετραετίας κάποια και κάποια άλλα από την αρχή μίας διακυβέρνησης ΠΑΣΟΚ. Η ΝΔ με την πολιτική της δεν έχει δικαίωμα να ξοδέψει πάνω από 1,7 δισ. ευρώ» είπε ο κ. Ανδρουλάκης.

«Δεν επενδύεις ώστε τα έσοδα να είναι μέσω της ακρίβειας. Η κυβέρνηση στηρίζει τον προϋπολογισμό της στους έμμεσους φόρους. Αν η ακρίβεια σταματήσει να υπάρχει, θα πέσουν οι έμμεσοι φόροι, άρα δεν θα είναι βιώσιμος ο προϋπολογισμός» πρόσθεσε.

«Ο Αλέξης Τσίπρας πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του, ή θα μείνει στο κόμμα του ή θα το διασπάσει»

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία, σε περίπτωση που δεν υπάρχει αυτοδυναμία κάποιου κόμματος στις επόμενες εκλογές, ο Νίκος Ανδρουλάκης είπε: «Το έχω πει εκατό φορές. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα, τα πράγματα είναι απλά. Αν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει την πρωτοβουλία να κάνει κυβέρνηση και να έχουμε μία από τα ίδια. Ακρίβεια, διαφθορά και ατιμωρησία. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι έστω και με μία ψήφο μπροστά από τη ΝΔ, θα έχω εγώ την πρωτοβουλία για να κάνουμε μία κυβέρνηση που θα εφαρμόσει το πρόγραμμα που αφηγήθηκα, περιέγραψα με συνέπεια στη Θεσσαλονίκη. Άρα τελικός κριτής των σεναρίων είναι ο λαός. Αν βγάλει τη ΝΔ, θα είναι μία από τα ίδια. Αν βγάλει το ΠΑΣΟΚ, θα είναι μία πολιτική αλλαγή» τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Αναφορικά με το αν για τις συνεργασίες θα κοιτάξει προς τα αριστερά, απάντησε: «Εμείς έχουμε ένα πρόγραμμα. Αν είμαστε πρώτο κόμμα θέλουμε να υλοποιηθεί το πρόγραμμά μας και θα καλέσουμε όποιον θέλει μόνο αυτό το πρόγραμμα. Είναι το ευαγγέλιό μας».

Σχετικά με τα σενάρια που κυκλοφορούν στους πολιτικούς διαδρόμους και κάνουν λόγο για συνεργασία ΝΔ- ΠΑΣΟΚ με τρίτο πρόσωπο ως πρωθυπουργό, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για σενάρια επιστημονικής φαντασίας.

«Στόχος είναι ένας. Έστω και μία ψήφο πάνω από τη ΝΔ και πολιτική αλλαγή, για μία Ελλάδα για όλους. Δεν υπάρχει σενάριο να επιτρέψουμε να συνεχιστεί η σημερινή πολιτική που είναι χάδι σε ολιγάρχες και συμφέροντα και συνεχώς να βλέπουν η μεσαία τάξη και οι πιο αδύναμοι Έλληνες να χειροτερεύει η ζωή τους», τόνισε.

Στην ερώτηση για το αν βλέπει τον Αλέξη Τσίπρα ως μελλοντικό εταίρο ο κ. Ανδρουλάκης, είπε πως αυτή η συζήτηση περί δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο σημείωσε πως πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

«Έχει ανοίξει μία συζήτηση εδώ και μήνες που αφορά έναν πρώην πρωθυπουργό και εν ενεργεία βουλευτή κόμματος. Και αυτό δείχνει μία έλλειψη θεσμικού σεβασμού. Εγώ έχω αποδείξει ότι σέβομαι τους πολιτικούς μου αντιπάλους. Δεν είμαι άνθρωπος που εργαλειοποιεί τα εσωκομματικά θέματα για να έχω πολιτικό όφελος», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

«Μιλώ στο προσκήνιο με το πρόγραμμά μου, τις θέσεις μου και με το πολιτικό ήθος που νομίζω ότι πρέπει να έχουν οι πολιτικοί. Δεν μου αρέσει αυτή η παρασκηνιακή συζήτηση που αφορά έναν άνθρωπο που πρέπει κάποια στιγμή να ξεκαθαρίσει τη θέση του. Ή θα μείνει στο κόμμα του ή θα το διασπάσει. Δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ. Στην ιστορία των συνεργασιών, ο λαός με την ψήφο του θα επιλέξει ποια κόμματα θα μπουν στη βουλή. Δεν μπορώ να το γνωρίζω σήμερα, ούτε ο κ. Μητσοτάκης. Κανείς μας δεν ξέρει. Η πολιτική είναι γεμάτη εκπλήξεις» πρόσθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

Ανδρουλάκης για προσχώρηση Λοβέρδου στη ΝΔ: Ήταν μεγάλη έκπληξη, περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ

«Εξεπλάγην, δεν το περίμενα. Ήταν μία μεγάλη έκπληξη για μένα. Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ-ΚΚΕ» σχολίασε με αρκετή δόση ειρωνείας ο Νίκος Ανδρουλάκης για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη Νέα Δημοκρατία.

«Ο κ. Μητσοτάκης έχει αποδείξει ότι είναι πρωταγωνιστής στο παρασκήνιο, σε υπόγειες διαδρομές και deal, όπως ευθαρσώς είπε χθες ο κ. Λοβέρδος. Για μένα η πολιτική δεν είναι deal. Είναι υπηρεσία στο δημόσιο συμφέρον, είναι προσφορά. Αυτές οι πρακτικές χαρακτηρίζουν τον Πρωθυπουργό, διότι άλλο είναι να συμφωνείς πολιτικά με κάποιους ανθρώπους και άλλο είναι συνεχώς να κάνεις διαπραγματεύσεις στο παρασκήνιο», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν αλλάζει τη στρατηγική του. Η στρατηγική είναι μία και δεν ασχολούμαστε με θέματα που νομίζω ότι τα βλέπει και τα αξιολογεί ο κόσμος. Όλος ο κόσμος ξέρει τι έλεγαν κάποιοι και τι έκαναν. Εμένα με ενδιαφέρει να ξέρει ο κόσμος ότι είμαι συνεπής, τα στελέχη μας σήμερα δίνουν αγώνα διαφάνειας, αξιοκρατίας και πολιτικής αλλαγής» συμπλήρωσε, σημειώνοντας πως ο στόχος τις επόμενες εβδομάδες είναι το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη να φτάσει σε κάθε γωνιά της χώρας με διάλογο με τους πολίτες» πρόσθεσε.

«Τα ήρεμα νερά είναι στο κεφάλι του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Γεραπετρίτη»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στα εθνικά θέματα και το ζήτημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ.

«Βεβαίως πρέπει να υπάρχουν κάποιες συνεννοήσεις σοβαρές όπως είναι τα εθνικά θέματα. Δηλαδή η κοροϊδία για το καλώδιο εις βάρος της αντιπολίτευσης και εις βάρος του ελληνικού λαού είναι εμβληματική. Άρα ποια συνεννόηση όταν ο πρωθυπουργός κοροϊδεύει την αξιωματική αντιπολίτευση και όλον τον ελληνικό λαό και λέει ότι η επένδυση συνεχίζεται, ενώ ξέρουμε ότι η επένδυση με υπαιτιότητα της Τουρκίας έχει ‘παγώσει’ και να σκοτώνονται και δημοσίως με την Κύπρο; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Άρα η σχέση μεταξύ των κομμάτων θέλει και μία σοβαρότητα και έναν σεβασμό στην νοημοσύνη μας και όχι επικοινωνιακά παιχνίδια της πλάκας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ειδικότερα για τον ελληνοτουρκικό διάλογο ο Νίκος Ανδρουλάκης σημείωσε ότι «έχουμε χρέος να συζητάμε αλλά χωρίς αυταπάτες. Εδώ έχουμε μία κυβέρνηση βυθισμένη στις αυταπάτες και στα επικοινωνιακά παιχνίδια. Το ‘ήρεμα νερά’ το λένε εδώ και έξι χρόνια μέρα νύχτα».

«Η Γαλάζια Πατρίδα είναι τα ήρεμα νερά; Ο τρόπος που αντιμετωπίζει το Κυπριακό ο Ερντογάν μιλώντας ευθέως για διχοτόμηση είναι τα ήρεμα νερά; (…)Τα ήρεμα νερά είναι μόνο στο κεφάλι του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Γεραπετρίτη. Για εμένα χρειάζεται μία εξωτερική πολιτική χωρίς αυταπάτες», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Ερωτηθείς για τη σύνδεση εκ μέρους του πρωθυπουργού της άρσης του casus belli με την είσοδο της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή άμυνα, ήταν κατηγορηματικός: «Η Τουρκία δεν πρέπει να συμμετάσχει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στο πρόγραμμα SAFE. Θα σας πω τον λόγο: Συνεδριάζει αύριο το πρωί η τουρκική Εθνοσυνέλευση κι έχουμε άρση του casus belli. Μπαίνει η Τουρκία στο SAFE, χρησιμοποιεί τα χρήματα του Ευρωπαίου φορολογούμενου, προσαρμόζεται η ευρωπαϊκή άμυνα στα δικά της παιχνίδια και μετά από ένα-δύο χρόνια έχουμε ξανά casus belli. Ποιος κέρδισε; Εμείς ή η Τουρκία; Και να το πω κι αλλιώς; Δηλαδή αυτή μόνο είναι η προϋπόθεση του κ. Μητσοτάκη, αν φτάσει στο σημείο που εγώ διαφωνώ; Η λύση του Κυπριακού δεν είναι; Τι θα πούμε στους Κύπριους αδελφούς, τι θα πούμε; Ότι υπάρχει ο Αττίλας, αλλά εμείς συζητάμε και επιτρέπουμε και δεν βάζουμε βέτο στην Τουρκία;».

Τι είπε για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Όντως υπήρχε διαχρονικά ζήτημα με τις επιδοτήσεις στον πρωτογενή τομέα αλλά για κάποια χρόνια αυτό το ζήτημα είχε οριοθετηθεί. (…) Ξαφνικά ήρθαν κάποιοι αποσύνδεσαν την πραγματική παραγωγή από τις επιδοτήσεις. Έβαλαν μέσα τα βοσκοτόπια, κάτι που για εμένα ήταν παράλογο. Μετά επέτρεψαν δηλώσεις πέρα από περιφέρειες και μετά είδαμε μία έκρηξη που αφορά την κυβέρνηση της ΝΔ», είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο πρωθυπουργός προέτρεψε τους βουλευτές του να πάνε σπίτια τους, να μην ψηφίσουν εκτός από τις επιστολικές ψήφους όσων εμπιστευόταν και να μείνουν 7 μέσα στην αίθουσα για να τη γλιτώσει ο Αυγενάκης με τον Βορίδη και να μην διερευνήσει η δικαιοσύνη. Αυτός ο άνθρωπος θέλει τρίτη θητεία ως πρωθυπουργός; Όχι, τέρμα με τη διαφθορά, τέρμα με την ατιμωρησία. Η χώρα θέλει Πρωθυπουργό αξιόπιστο, που σέβεται τον κόπο του λαού, που δεν εμποδίζει τη δικαιοσύνη και που δεν είναι συνεχώς φορτωμένος με σκάνδαλα ανθρώπων του στενού του περιβάλλοντος», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.