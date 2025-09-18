Εξεταστική Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση και καβγάς για… μία καρέκλα – «Είναι ασέβεια»

Ένταση με… το καλημέρα στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δεύτερη συνεδρίαση και λίγο πριν ανοίξουν οι κάμερες, τσακώθηκαν ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μπάρκα, Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο για… μία καρέκλα.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με το Action24, θέλησε να καθίσει στη δεύτερη σειρά, πίσω από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που τον κατηγόρησε ότι πάει ενάντια σε όσα επιβάλλει η κοινοβουλευτική τάξη.

«Είναι ασέβεια» φώναζαν ο Κώστας Μπάρκας και ο Βασίλης Κόκκαλης, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Έξαλλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τόνιζαν στους διαδρόμους της Βουλής ότι η Πλεύση Ελευθερίας «κάνει δημοσκοπικά όνειρα».

Μετά την παρέμβαση των πιο ψύχραιμων, ηρέμησαν τα πνεύματα και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν σκωπτικά ότι «θα πρέπει να ερχόμαστε νωρίτερα από την έναρξη της συνεδρίασης για να κρατάμε θέσεις, όπως συμβαίνει στο Δημοτικό».

