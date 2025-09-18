Εξεταστική Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ένταση και καβγάς για… μία καρέκλα – «Είναι ασέβεια»

Enikos Newsroom

πολιτική

Εξεταστική Επιτροπή για ΟΠΕΚΕΠΕ

Ένταση με… το καλημέρα στη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στη δεύτερη συνεδρίαση και λίγο πριν ανοίξουν οι κάμερες, τσακώθηκαν ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Μπάρκα, Βασίλη Κόκκαλη και Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο για… μία καρέκλα.

Ο εκπρόσωπος του κόμματος της Ζωής Κωνσταντοπούλου, σύμφωνα με το Action24, θέλησε να καθίσει στη δεύτερη σειρά, πίσω από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την οργισμένη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που τον κατηγόρησε ότι πάει ενάντια σε όσα επιβάλλει η κοινοβουλευτική τάξη.

«Είναι ασέβεια» φώναζαν ο Κώστας Μπάρκας και ο Βασίλης Κόκκαλης, ενώ ο Αλέξανδρος Καζαμίας δεν κουνήθηκε από τη θέση του. Έξαλλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ τόνιζαν στους διαδρόμους της Βουλής ότι η Πλεύση Ελευθερίας «κάνει δημοσκοπικά όνειρα».

Μετά την παρέμβαση των πιο ψύχραιμων, ηρέμησαν τα πνεύματα και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν σκωπτικά ότι «θα πρέπει να ερχόμαστε νωρίτερα από την έναρξη της συνεδρίασης για να κρατάμε θέσεις, όπως συμβαίνει στο Δημοτικό».

Δείτε το βίντεο:

12:30 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ – Η ενημέρωση από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο

Η ενημέρωση (briefing) των διαπιστευμένων πολιτικών συντακτών και ανταποκριτών ξένου τύπου από...
12:02 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Βουλή: Αντιπαράθεση ανάμεσα σε Γιώργο Φλωρίδη, Δημήτρη Μάντζο και Χρήστο Γιαννούλη

Με σύγκρουση ανάμεσα στον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και στους κοινοβουλευτικούς εκπρ...
11:56 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να μεταφέρει σε όλο τον κόσμο με τον πανίσχυρο στόλο της – Οι συναντήσεις στην Ουάσινγκτον

Σειρά συναντήσεων υψηλού επιπέδου με αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης και μέλη του Κο...
11:31 , Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

Πλεύρης: Αν υπάρχουν σκοπιμότητες από τη Λιβύη και συνεχιστούν οι αφίξεις μεταναστών, θα υπάρξει κλιμάκωση από τη δική μας πλευρά

Δεν αποκλείει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των μέτρων για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροώ...
