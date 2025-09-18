Στο τραπέζι η επέκταση των περιορισμών στις βραχυχρόνιες μισθώσεις – Οι περιοχές που βρίσκονται στο κάδρο, τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1

Ανοιχτό το ενδεχόμενο να επεκταθούν οι περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb και εκτός των ορίων περιοχών της Αθήνας άφησε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

«Στο Airbnb βάλαμε περιορισμούς σε τρία από τα διαμερίσματα της Αθήνας. Φαίνεται ότι, μέχρι στιγμής, γιατί δεν μπορούμε να ρίχνουμε τουφεκιές στον αέρα, ότι αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να αποδώσουν. Και είμαι έτοιμος να συζητήσω – έχω ήδη ζητήσει σχετικές προτάσεις και ενδεχομένως να μπορούμε να τις εξαγγείλουμε το επόμενο διάστημα- επιπλέον περιορισμούς στο Airbnb και στην Αττική και στην Θεσσαλονίκη και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς, όπου εντός αστικών κέντρων, παραδείγματος χάρη στον τόπο καταγωγής μου, στα Χανιά, φαίνεται να υπάρχει μεγάλη πίεση» σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «αν πιστεύει κάποιος ότι υπάρχουν μαγικές συνταγές και με έναν νόμο και ένα άρθρο μπορεί να «παγώσει» τα ενοίκια ή να σταματήσει την αγορά να λειτουργεί όπως λειτουργεί, είναι γελασμένος».

Ποιες περιοχές βρίσκονται στο στόχαστρο Υπενθυμίζεται πως την Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου η εφημερίδα Realnews είχε αποκαλύψει τις περιοχές για την επέκταση του μέτρου που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Σε δημοσίευμα με τίτλο “Νέο μπλόκο στα Airbnb”, ανέφερε ότι πρόκειται για τις περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Χαλκιδικής, της Πάρου και της Σαντορίνης, όπου σήμερα καταγράφεται μεγάλος αριθμός διαθέσιμων καταλυμάτων τύπου Airbnb, ενώ στο κάδρο έχουν μπει και τα Χανιά. Αξιοσημείωτο είναι δε πως τα στοιχεία της πρόσφατης μελέτης της Grant Thornton με τίτλο «Οικονομία διαμοιρασμού: Βασικές τάσεις, κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις & ρυθμιστικές παρεμβάσεις» έδειξαν πως ο αριθμός των καταχωρίσεων στα Χανιά προσεγγίζει τις 9.000. Επίσης επισημαίνεται πως η εν λόγω έρευνα διενεργήθηκε για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΞΕΕ).

Πάντως στην ίδια κατεύθυνση επεκτείνεται και για το 2026 ο περιορισμός έκδοσης νέων Αριθμών Μητρώου Ακινήτων στα τρία δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας όπου απαγορεύονται οι νέες άδειες μισθώσεων τύπου Airbnb. Αυτά είναι τα εξής: