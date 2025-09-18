Θέμης Αδαμαντίδης: Η αποκάλυψη για την προσωπική του ζωή – «Είμαι ερωτευμένος»

Τον Θέμη Αδαμαντίδη συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Σταματίνας Τσιμτσιλή, στη συναυλία-αφιέρωμα που πραγματοποιήθηκε για τον Γρηγόρη Μπιθικώτση. Ο επιτυχημένος ερμηνευτής, στη διάρκεια των δηλώσεών του στο «Happy Day», αποκάλυψε πως είναι ερωτευμένος.

Ο Θέμης Αδαμαντίδης μιλώντας στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, είπε ότι: «Πριν βγω στη σκηνή κάνω τον σταυρό μου, γιατί πιστεύω σε κάτι ανώτερο, στον Θεό. Πολλές φορές αισθάνομαι ότι με βοηθάει».

Σε ερώτηση για το αν είναι καλά και ερωτευμένος, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης απάντησε: «Βεβαίως. Είμαι ερωτευμένος».

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία σχέση του Θέμη Αδαμαντίδη, που είχε δει το φως της δημοσιότητας, ήταν με την Βαρβάρα Κίρκη. Τον Σεπτέμβρη του 2024 έγινε γνωστό πως το ζευγάρι ύστερα από 4 χρόνια κοινής ζωής, αποφάσισε να ακολουθήσει χωριστούς δρόμους.