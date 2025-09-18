Θύμα διαδικτυακής απάτης ο Δημήτρης Σταρόβας: «Παραποίησαν βίντεο και φωτογραφίες μου…»

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Δημήτρης Σταρόβας, με τον μουσικό και τραγουδιστή να δημοσιοποιεί στο προφίλ του στο Instagram αυτό που του συνέβη.

Όπως εξήγησε, άγνωστοι χρησιμοποιώντας τη τεχνητή νοημοσύνη παραποίησαν βίντεο και φωτογραφίες του, προκειμένου να φαίνεται πως ο Δημήτρης Σταρόβας προωθεί μία δίαιτα με καφέδες, κάτι που προφανώς δεν ισχύει.

Στην ανάρτησή του ο μουσικός και ηθοποιός τονίζει το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που συνέβη, ενώ ανακοίνωσε πως θα ανεβάσει βίντεο στο κανάλι του στο Youtube, στο οποίο θα μιλάει για το θέμα.

«Προσοχή. Απάτη. Κυκλοφορεί βίντεο απατεώνων, που με τεχνητή νοημοσύνη παραποίησαν βίντεο και φωτογραφίες μου, και με φωνή που μου “φόρεσαν”, λένε μπαρούφες για δήθεν δίαιτα με δήθεν καφέδες κτλ! Αγνοήστε το, είναι απάτη και μάλιστα επικίνδυνη!», αναφέρει στη δημοσίευσή του.

Επίσης, ο Δημήτρης Σταρόβας έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Περισσότερες λεπτομέρειες στο βίντεο που θα ανέβει την ερχόμενη εβδομάδα στο StarovasTV!».