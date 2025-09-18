Ελένη Βαΐτσου: Το μεθυστικό road trip στους αμπελώνες της Καλιφόρνιας κι η λαχτάρα για… παϊδάκια – ΦΩΤΟ

ΕΛΕΝΗ ΒΑΪΤΣΙΟΥ

Η Ελένη Βαΐτσου αρκετά συχνά δημοσιεύει στο Instagram στιγμές από την καθημερινότητα και από τις διακοπές που απολαμβάνει σε διάφορους προορισμούς.

Η ηθοποιός πραγματοπόιησε ένα road trip στην Καλιφόρνια και συγκεκριμένα στη Napa Valley για να απολαύσει κρασί και την υπέροχη θέα.

ΕΛΕΝΗ ΒΑΪΤΣΙΟΥ

 

ΕΛΕΝΗ ΒΑΪΤΣΙΟΥ

Η Ελένη Βαΐτσου δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, φωτογραφίες από το ταξίδι της στην Καλιφόρνια όπου μοιράστηκε με τους followers της, τις πιο όμορφες στιγμές των διακοπών της.

ΕΛΕΝΗ ΒΑΪΤΣΙΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΒΑΪΤΣΙΟΥ

«Ένα μεθυστικό (και μεθυσμένο) road trip στους αμπελώνες της Napa Valley, γευστικά κρασιά και όμορφα τοπία και αυτό που αναπολώ και νοσταλγώ ένα μήνα μετά, είναι τα παϊδάκια στο τέλος».

 

