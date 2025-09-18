Νέα Αριστερά για συνέντευξη Μητσοτάκη: «Μιλά σαν να κυβερνά άλλη χώρα – Δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία»

Ανακοίνωση εξέδωσε η Νέα Αριστερά σχολιάζοντας την συνέντευξη που έδωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου το βράδυ της Τετάρτης (17/9).

Στο κείμενο που αναρτήθηκε στην σελίδα του κόμματος στο Facebook αναφέρονται τα εξής:

«Η συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη απέδειξε ξανά ότι ο πρωθυπουργός μιλά σαν να κυβερνά μια άλλη χώρα. Δεν καταλαβαίνει ούτε τη δυσβάσταχτη ακρίβεια που γονατίζει τα νοικοκυριά, ούτε τα ενοίκια που πνίγουν τη νεολαία και τις οικογένειες.

Ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για φορολογικές ελαφρύνσεις και παροχές, που όμως δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών. Αντί να προχωρήσει σε ουσιαστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όπως η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά, υποβάθμισε μια υποστήριξη ανάσας, μιλώντας για «30 ευρώ το μήνα».

Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να ωραιοποιήσει μια κοινωνική πραγματικότητα που δεν αντέχεται. Επιλέγει να προστατεύει τα υπερκέρδη των ισχυρών, ενώ οι πολίτες πληρώνουν το τίμημα.

Εξοργιστική και ντροπιαστική ήταν η τοποθέτησή του για την Παλαιστίνη: όταν ο ΟΗΕ μιλά για γενοκτονία στη Γάζα, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να αρνηθεί ακόμη και να χρησιμοποιήσει τον όρο. Η στάση αυτή προσβάλλει την ιστορική παράδοση αλληλεγγύης του λαού μας, αγνοεί το διεθνές δίκαιο και βάζει τη χώρα στην πλευρά της συνενοχής.

Η χώρα δεν χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που βλέπει «χαρούμενα πρόσωπα», αλλά μια κυβέρνηση που θα σταθεί δίπλα στους πολλούς.

Ο κ. Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία».

