Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για Λοβέρδο: «Αναγνωρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει πρόταση διακυβέρνησης»

«Θέλω να θυμίσω ότι επιλέγει να ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία, διότι προτάσσει αυτή τη στιγμή την πολιτική σταθερότητα και αναγνωρίζει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη που έχει πρόταση διακυβέρνησης», σημείωσε για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη χαρά του «όταν οποιοδήποτε στέλεχος, ειδικά ένα στέλεχος, το οποίο υπηρέτησε έναν άλλο χώρο με τον οποίο μπορεί να είχαμε διαφωνήσει στο παρελθόν» εντάσσεται στη Νέα Δημοκρατία και συμπλήρωσε ότι «είχαμε συμμετάσχει με τον Ανδρέα Λοβέρδο και στην ίδια κυβέρνηση».

Ο Πρωθυπουργός απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την προσχώρηση του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ και τις φωνές εντός της Νέας Δημοκρατίας για αμφίπλευρη διεύρυνση, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επί των ημερών μου μεγάλωσε, εκσυγχρονίστηκε, διευρύνθηκε. Είναι ένα ανοικτό κόμμα, το οποίο πρεσβεύει την οικονομική ελευθερία, τον υπεύθυνο πατριωτισμό, την κοινωνική ευαισθησία. Θεωρώ ότι είμαστε πολύ κοντά στις παραδοσιακές αξίες και αρχές του ιδρυτή μας, ο οποίος έφτιαξε μια μεγάλη παράταξη στην οποία μπορούσαν κάλλιστα να συνυπάρχουν στελέχη τα οποία είχαν διαφορετικές ιδεολογικές αναφορές».

21:12 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

