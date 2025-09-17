Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα από το παρελθόν – Ήταν δική μας ευθύνη να τον βάλουμε σε τάξη»

Ως ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολυδαίδαλο και πολύπλοκο πρόβλημα, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη συνέντευξη που παραχώρησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και τον Νίκο Χατζηνικολάου.

Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα, «το οποίο έχουμε κληρονομήσει από το παρελθόν, αλλά δεν πρόκειται εγώ να κρυφτώ πίσω από τις ευθύνες άλλων. Ήταν δικιά μας ευθύνη να βάλουμε τάξη στον οργανισμό, δεν το καταφέραμε, το είπα με με μεγάλη ειλικρίνεια ότι αναγκαστήκαμε να πάρουμε πολύ δραστικά μέτρα και να καταργήσουμε ουσιαστικά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να τον περάσουμε στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων». Έκανε λόγο για ένα «εξαιρετικά σύνθετο εγχείρημα, διότι όσο πρέπει να εξυγιάνουμε ουσιαστικά αυτόν τον οργανισμό ενσωματώνοντάς τον στην ΑΑΔΕ, πρέπει ταυτόχρονα να γίνονται πληρωμές».

Ερωτηθείς για την πολιτεύτρια της ΝΔ με τη Ferrari και την Porsche, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε ότι «προφανώς έχει ανασταλεί η κομματική της ιδιότητα».

Σε ότι αφορά στους δύο πρώην υπουργούς Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι «ήμασταν ξεκάθαροι σε αυτό: ότι δεν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Αυτό το ζήτημα απαντήθηκε στη Βουλή με τρόπο πολύ σαφή. Προς το παρόν 22 εκατομμύρια δεσμεύτηκαν στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Δεν θα το πεις και μικρό ποσό. Και οι έλεγχοι συνεχίζονται. Το ξαναλέω, 22 εκατομμύρια ευρώ στα πρώτα 1.000 ΑΦΜ. Ξεκινήσαμε προφανώς από τα “μεγάλα ψάρια”. Και κατεβαίνουμε προς τα κάτω».

Συνεχίζοντας, ο κ. Μητσοτάκης είπε «και τι ζητούν επίσης οι Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι; Να παίρνουν τα χρήματα τα οποία δικαιούνται, να γίνονται σωστές διασταυρώσεις, σωστοί έλεγχοι και να μην υπάρχουν επιτήδειοι οι οποίοι κλέβουν τα λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πληρώνουν στο τέλος όλοι τον λογαριασμό. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σίγουρα μας χρεώνεται, δεν μας πιστώνεται. Και θα μπει και αυτό στο ζύγι της κρίσης των Ελλήνων πολιτών».

Σε ερώτηση κατά πόσον το Μέγαρο Μαξίμου γνώριζε πράγματα από τη δικογραφία και ειδοποιούσε βουλευτές ο κ. Μητσοτάκης απάντησε ότι «αυτά είναι παντελώς ανυπόστατα. Θα κριθούμε για τις πράξεις μας, θα χρεωθούμε τις παραλείψεις μας, είμαι πολύ ειλικρινής. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η κυβέρνηση δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι δεν προσπάθησε και δεν προσπαθεί να επιλύσει ένα πρόβλημα το οποίο, όπως και εσείς αναγνωρίσατε, έρχεται από το βαθύ παρελθόν. Αλλά αυτό για εμένα δεν είναι άλλοθι».