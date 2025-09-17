Φαίη Σκορδά: Η τρυφερή έκπληξη της μητέρας της – Η φωτογραφία που δημοσίευσε

Έπειτα από ένα διάλειμμα δύο μηνών, η Φαίη Σκορδά και η ομάδα της εκπομπής «Buongiorno» επέστρεψαν τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου μέσα από τη συχνότητα του Mega. Η πρεμιέρα συνοδεύτηκε από θερμές ευχές φίλων, συνεργατών και αγαπημένων προσώπων, που έσπευσαν να στείλουν εντυπωσιακές ανθοδέσμες στην παρουσιάστρια.

Ανάμεσα σε αυτούς που εξέφρασαν τη χαρά τους για την επιστροφή της ήταν και η μητέρα της, Εύα Αλεξανδρίδη, η οποία έστειλε μια ανθοδέσμη με λευκά λουλούδια.

Η κίνηση αυτή συγκίνησε ιδιαίτερα τη Φαίη Σκορδά, η οποία μοιράστηκε τη στιγμή με τους διαδικτυακούς της φίλους.