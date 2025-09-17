Επανεκκίνησαν οι διαβουλεύσεις Ελλάδας – Λιβύης για την ΑΟΖ

Enikos Newsroom

πολιτική

Γεραπετρίτης: Συναντήθηκε με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης

Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε σήμερα με τον ασκούντα χρέη ΥΠΕΞ της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour.

Κατά τη συνάντησή τους, οι δύο άνδρες κήρυξαν, σύμφωνα με την ΕΡΤ, την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης.

Όπως αναφέρει σε δήλωσή της η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού:

«Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, συναντήθηκε σήμερα, Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου, με τον ασκούντα χρέη Υπουργού Εξωτερικών της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας της Λιβύης, Taher Salem Al Baour.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της επίσκεψης του κ. Γεραπετρίτη στην Τρίπολη, στις 15 Ιουλίου, κατά την οποία είχε συμφωνηθεί η εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.

Κατά τη συνάντηση, οι δύο Υπουργοί κήρυξαν την έναρξη της διαδικασίας για την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση των τεχνικών επιτροπών. Συμφωνήθηκε η επόμενη συνάντηση να λάβει χώρα στην Τρίπολη.

Θέματα της ημερήσιας διάταξης ήταν επίσης, η ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα της μετανάστευσης. Στο σημείο αυτό, ο Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ετοιμότητα της Ελλάδας να *συνεχίσει την παροχή εκπαίδευσης* στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής.

Οι δύο Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων στους τομείς της οικονομίας, της ενέργειας, των μεταφορών και των κατασκευών.

Εξέφρασαν επίσης, την ετοιμότητά τους για έναρξη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης μεταξύ Αθήνας και Τρίπολης και συμφώνησαν στην πραγματοποίηση ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στην Τρίπολη, εντός του φθινοπώρου.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε την ανάγκη σεβασμού του Διεθνούς Δικαίου, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας και επανέλαβε την ελληνική και ευρωπαϊκή θέση αναφορικά με το άκυρο και ανυπόστατο τουρκολιβυκό μνημόνιο.

Αναφέρθηκε, τέλος, στην ουσιαστική συμβολή της Ελλάδας, ως κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκλεγμένου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις προσπάθειες για την επίτευξη πολιτικής λύσης, με γνώμονα την ενότητα, την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στη Λιβύη».

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ιός του Δυτικού Νείλου: 83 κρούσματα και 7 θάνατοι

Κλιματική αλλαγή: Εισπνέουμε όχι μόνο οξυγόνο, αλλά και ρύπους, αλλεργιογόνα και μικρόβια

Παράταση για την εξαγορά καταπατημένων εκτάσεων – Η νέα προθεσμία

ΕΟΠΥΥ: Προσοχή σε παραπλανητικά μηνύματα – Δεν πρέπει να απαντάτε

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να καταλάβετε το μοτίβο και να βρείτε τον αριθμό σε 27 δευτερόλεπτα;

Πώς να κάνετε τον ιστότοπό σας φιλικό προς κινητές συσκευές
περισσότερα
19:36 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Είναι ένα εξαιρετικά σύνθετο πρόβλημα από το παρελθόν – Ήταν δική μας ευθύνη να τον βάλουμε σε τάξη»

Ως ένα εξαιρετικά σύνθετο και πολυδαίδαλο και πολύπλοκο πρόβλημα, χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, ...
19:28 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Φάμελλος: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς

Συνάντηση με τον πρόεδρο του Κόμματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, Βάλτερ Μπάιερ, είχε ο πρόεδρος...
19:22 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1: «Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημοσιονομικά»

«Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω κανέναν εκτροχιασμό στα δημόσια οικονομικά» τόνισε σε συνέν...
19:02 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για μέτρα ΔΕΘ: Προχωρήσαμε σε γενναία, μόνιμη και στοχευμένη αύξηση των μισθών

Συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον Νίκο Χατζηνικολάου έδωσε το απόγευμα...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος