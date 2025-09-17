Φωτιά στην Κεφαλονιά – Επιχειρούν εναέρια μέσα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 στην Κεφαλονιά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στα Μεταξάτα, και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Μεταξάτα #Κεφαλονιάς. Κινητοποιήθηκαν 34 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 7 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 17, 2025

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr: