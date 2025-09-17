Φωτιά στην Κεφαλονιά – Επιχειρούν εναέρια μέσα – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Φωτιά, Κεφαλονιά

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 στην Κεφαλονιά.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στα Μεταξάτα, και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 7 οχήματα και 2 ομάδες πεζοπόρου τμήματος. Από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

 

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr:

Φωτιά, Κεφαλονιά Φωτιά, Κεφαλονιά Φωτιά, Κεφαλονιά

16:36 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

