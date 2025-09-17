Συγκινήθηκε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για τον Γιώργο Μαζωνάκη: «Είναι ο ορισμός του καλόψυχου ανθρώπου…»

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν καλεσμένη το πρωί της Τετάρτης (17/9) η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Η γνωστή ηθοποιός, στη διάρκεια της συνέντευξής της, μίλησε και για τον Γιώργο Μαζωνάκη, με αφορμή τη δικαστική διαμάχη που έχει ο ερμηνευτής με την οικογένειά του, και τον πρόσφατο εγκλεισμό του σε δημόσια ψυχιατρική κλινική.

Υπενθυμίζεται ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν κουμπάρος στον γάμο του Βαγγέλη Μητρογιάννη με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Μάλιστα, η καλλιτέχνις συγκινήθηκε στη συνέντευξή της, μιλώντας για τον καλό της φίλο.

Συγκεκριμένα, η ηθοποιός αναφερόμενη στον τραγουδιστή, εξομολογήθηκε πως: «Έχουμε μιλήσει μέσω μηνυμάτων. Δεν θα ήθελα να πω τι μου λέει, είναι κάτι πολύ προσωπικό. Ήταν ένας πολύ στενάχωρος Δεκαπενταύγουστος, για όλους εμάς που είμαστε φίλοι του Γιώργου και τον αγαπάμε. Ήταν πραγματικά πολύ στενάχωρο, αυτό έχω να πω».

Σε ερώτηση για το αν είχε φανταστεί ποτέ ότι θα μπορούσε αυτή η οικογένεια, που φαινόταν τόσο δεμένη, να διαλυθεί και να φτάσουν σε ακραίες καταστάσεις, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου απάντησε: «Ήταν ένα σενάριο το οποίο φαντάζομαι ότι κανείς μας δεν το είχε σκεφτεί, γιατί ουσιαστικά ήταν πολύ δεμένη οικογένεια. Ο Γιώργος είναι ο ορισμός του καλόψυχου ανθρώπου.

Ήταν πολύ δεμένος με την οικογένειά του και πολύ γενναιόδωρος. Γενικά γενναιόδωρος, σε όλους και βεβαίως και με την οικογένειά του. Όλο αυτό που έχει γίνει δεν ήταν ένα σενάριο που θα μπορούσαμε να το φανταστούμε πριν 10 χρόνια. Συγκινούμαι! Υπάρχει μία συναισθηματική φόρτιση σε όλο αυτό το πράγμα, γιατί ο Γιώργος είναι ένα πολύ καλό παιδί. Πάρα πολύ καλό παιδί!».

