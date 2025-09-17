Νότης Σφακιανάκης: Η αποκάλυψη του ανιψιού του για την Κίλι Σφακιανάκη – «Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο»

Ο Νότης Σφακιανάκης μπορεί να έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και κάποια χρόνια, ωστόσο ο κόσμος συνεχίζει να ακούει φανατικά τα τραγούδια του και να θέλει να μαθαίνει τα νέα για την ζωή του επιτυχημένου ερμηνευτή. Ο ανιψιός του καλλιτέχνη, Κωνσταντίνος, μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και το απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/9).

Ο συγγενής του Νότη Σφακιανάκη, αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε μαζί του και στο πώς είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής αυτή την περίοδο. Ακόμα, ο ανιψιός του ερμηνευτή μίλησε για την θεία του, Κίλι Σφακιανάκη, με την οποία ο καλλιτέχνης απέκτησε δύο παιδιά.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 είχε γίνει γνωστό πως η Κίλι Σφακιανάκη αντιμετωπίζει ένα θέμα με την υγεία της.

Μιλώντας για τον Νότη Σφακιανάκη, ο ανιψιός του είπε πως: «Τον έχω συναντήσει, βρισκόμαστε. Πολύ καλά είναι. Τις προάλλες τον είδα στο σπίτι, μια χαρά είναι, δεν ξέρω γιατί κατά καιρούς βγαίνουν και δημοσιεύουν πράγματα, ανακρίβειες τέτοιες. Το παραμικρό δηλαδή, “παίρνει φωτιά”, ό,τι αφορά δηλαδή γύρω από το όνομα του θείου μου. Μια χαρά είναι και στην υγεία του και με την οικογένειά του, δεν τίθεται θέμα τέτοιο».

Όταν ρωτήθηκε για την Κίλι Σφακιανάκη, ο συγγενής του τραγουδιστή απάντησε: «Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο».