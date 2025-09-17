Νότης Σφακιανάκης: Η αποκάλυψη του ανιψιού του για την Κίλι Σφακιανάκη – «Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο»

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Νότης Σφακιανάκης
Φωτογραφία: INTIME

Ο Νότης Σφακιανάκης μπορεί να έχει απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας εδώ και κάποια χρόνια, ωστόσο ο κόσμος συνεχίζει να ακούει φανατικά τα τραγούδια του και να θέλει να μαθαίνει τα νέα για την ζωή του επιτυχημένου ερμηνευτή. Ο ανιψιός του καλλιτέχνη, Κωνσταντίνος, μίλησε στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και το απόσπασμα προβλήθηκε το πρωί της Τετάρτης (17/9).

Ο συγγενής του Νότη Σφακιανάκη, αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε μαζί του και στο πώς είναι ο αγαπημένος τραγουδιστής αυτή την περίοδο. Ακόμα, ο ανιψιός του ερμηνευτή μίλησε για την θεία του, Κίλι Σφακιανάκη, με την οποία ο καλλιτέχνης απέκτησε δύο παιδιά.

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 είχε γίνει γνωστό πως η Κίλι Σφακιανάκη αντιμετωπίζει ένα θέμα με την υγεία της.

Μιλώντας για τον Νότη Σφακιανάκη, ο ανιψιός του είπε πως: «Τον έχω συναντήσει, βρισκόμαστε. Πολύ καλά είναι. Τις προάλλες τον είδα στο σπίτι, μια χαρά είναι, δεν ξέρω γιατί κατά καιρούς βγαίνουν και δημοσιεύουν πράγματα, ανακρίβειες τέτοιες. Το παραμικρό δηλαδή, “παίρνει φωτιά”, ό,τι αφορά δηλαδή γύρω από το όνομα του θείου μου. Μια χαρά είναι και στην υγεία του και με την οικογένειά του, δεν τίθεται θέμα τέτοιο».

Όταν ρωτήθηκε για την Κίλι Σφακιανάκη, ο συγγενής του τραγουδιστή απάντησε: «Ελπίζουμε κάθε μέρα για το καλύτερο».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 αποτελεσματικοί τρόποι να πάρετε βιταμίνη D χωρίς συμπληρώματα

Ο ΕΟΠΥΥ προειδοποιεί για ψηφιακή απάτη-Τι πρέπει να κάνουν οι πολίτες

Αυτοκινητοβιομηχανία: Πώς η παραγωγή μεγάλων ηλεκτρικών SUV υπονομεύει τις προσπάθειες διάδοσης της ηλεκτροκίνησης

Eurostat: Στο 3,1% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Αύγουστο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για την Ευρωζώνη

Η Amazon ανακοίνωσε τη φθινοπωρινή εκδήλωση για νέο hardware

Τεστ προσωπικότητας: Το φύλλο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει αν έχετε την τάση να βοηθάτε τους άλλους
περισσότερα
14:47 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Κέιτ Μίντλετον: Λαμπερή με κόκκινο φόρεμα – Η καρφίτσα της πριγκίπισσας Νταϊάνα που επέλεξε

Η πριγκίπισσα της Ουαλίας καλωσόρισε τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ στο κάστρο του Ουίνδσορ...
13:59 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Κατερίνα Καινούργιου για τον θάνατο της Αλεξάνδρας Νικολαΐδου: «Έχασα» την καλύτερη μου φίλη – Έβλεπα έναν άγγελο που έδινε δύναμη στους άλλους

Η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου έφυγε από την ζωή στις 23 Αυγούστου, ύστερα από μία γενναία μάχη που έδ...
11:54 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Σίσσυ Χρηστίδου: «Κάθε φορά που διαβάζω μια απόφαση, καταλήγω να κλαίω με λυγμούς από συγκίνηση»

Το 2019 η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσαν την απόφασή τους να ακολουθήσου...
11:17 , Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

Γιώργος Μαζωνάκης: «Με έχει μπλοκάρει από παντού» υποστηρίζει η αδελφή του – Τι είπε για την επέμβαση της μητέρας τους

Την Δευτέρα (15/9), μέσα από την εκπομπή της Φαίης Σκορδά, έγινε γνωστό πως η μητέρα του Γιώργ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος