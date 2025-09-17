Σίσσυ Χρηστίδου: «Κάθε φορά που διαβάζω μια απόφαση, καταλήγω να κλαίω με λυγμούς από συγκίνηση»

Το 2019 η Σίσσυ Χρηστίδου και ο Θοδωρής Μαραντίνης ανακοίνωσαν την απόφασή τους να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους. Η παρουσιάστρια και ο μουσικός εδώ και αρκετά χρόνια βρίσκονται σε δικαστική διαμάχη, στην οποία η οικοδέσποινα ψυχαγωγικών εκπομπών αναφέρθηκε, σε συνέντευξη που έδωσε στο περιοδικό «ΟΚ!».

Επιπλέον, η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε για την απόφασή της να κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και ξεκαθάρισε πως δεν είναι στο πλάνο της το να ζήσει με έναν άνδρα στο σπίτι της, μέχρι να φύγουν τα παιδιά της απ’ αυτό.

Ελπίζω ότι η ιστορία με τον πρώην σύζυγό σου βρίσκεται σε μια φάση κατευνασμού.

Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όσες αποφάσεις και αν βγουν, δυστυχώς τα δικαστήρια επαναλαμβάνονται. Δεν θα σταματήσει ποτέ, πιστεύω.

Πολύ στενόχωρο ακούγεται αυτό.

Κι εγώ στενοχωριέμαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Η αλήθεια είναι όμως ότι έχω γίνει πιο ανθεκτική. Έμαθα να εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη και να μη φοβάμαι. Γιατί απέδειξε πως πάνω από όλα βάζει τα παιδιά μας. Κάθε φορά που διαβάζω μια απόφαση, καταλήγω να κλαίω με λυγμούς από συγκίνηση.

Στη Δικαιοσύνη έχεις εμπιστοσύνη πλέον, στους άνδρες όμως;

Προφανώς! Τι εννοείς; Καταρχάς μεγαλώνω δύο αγόρια που θα γίνουν υπέροχοι άνδρες κι έχω πολλούς υπέροχους άνδρες στη ζωή μου. Τον αδελφό μου, τον μπαμπά μου, τον Παύλο (σ.σ. Σταματόπουλο), τους φίλους μου, τον ψυχολόγο μου, τον δικηγόρο μου… Είναι δυνατόν να μην έχω εμπιστοσύνη στους άνδρες; Αλίμονο.

Μιλάω για έναν πιθανό σύντροφο, έχοντας περάσει πια έξι χρόνια από το τέλος του γάμου σου.

Η απόφασή μου μετά το διαζύγιό μου, όπως ξέρεις, είναι ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου να μένει μακριά από τα φώτα. Δεν ονειρεύομαι όμως να κάνω ξανά έναν γάμο ή να μπει στο σπίτι μου ένας άνδρας και να ζήσουμε μαζί. Αυτό δεν υπάρχει στο πλάνο μέχρι να φύγουν τα παιδιά μου από το σπίτι. Είναι πολύ συνειδητή απόφαση. Είναι μια συνθήκη που πρέπει να ανεχτεί ένας άνδρας όταν μπαίνει στη ζωή μου. Και δεν είναι εύκολο για κανέναν άνδρα αυτό. Το καταλαβαίνω.