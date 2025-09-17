Δύσκολες ώρες για τον Ντίμη Κρίτσα: Καθηλωμένος στο κρεβάτι του ο σπουδαίος σχεδιαστής

Καθηλωμένος στο κρεβάτι και έχοντας συντροφιά την πολυαγαπημένη του οικονόμο, ζει ο άλλοτε πανίσχυρος Έλληνας σχεδιαστής μόδας Ντίμης Κρίτσας, σύμφωνα με την «Espresso».

Η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Ντίμης Κρίτσας ανεβαίνει τον δικό του «γολγοθά», εκείνον της απόλυτης μοναξιάς. Ο σχεδιαστής είναι ανήμπορος να περπατήσει, ενώ το τηλέφωνο πλέον δεν χτυπάει σχεδόν από κανέναν, καθώς οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που είχε συναναστραφεί έχουν φύγει από τη ζωή.

Πολλές φορές, μάλιστα, με βάση την «Espresso», ο ίδιος με το χιούμορ που τον διακατέχει δεν σταματάει να λέει πως τον έχει ξεχάσει ακόμα και ο θάνατος.

«Προτιμούσα μόνο στο θέατρο να αναφέρεται το όνομά μου»

Σε μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του στην «Espresso», ο σπουδαίος σχεδιαστής είχε εξομολογηθεί πως: «Ο Φίνος με παρακαλούσε να περάσει το όνομά μου στους τίτλους των ταινιών, αλλά δεν ήθελα, γιατί δεν ήταν καθόλου σωστό για έναν σχεδιαστή του δικού μου βεληνεκούς.

Προτιμούσα μόνο στο θέατρο να αναφέρεται το όνομά μου. Δεν γινόταν να ντύνεις την πρώτη κυρία της Ελλάδας και παράλληλα να δουλεύεις και για τον κινηματογράφο. Σκεφτείτε ότι τότε ο κινηματογράφος ήταν 2ης κατηγορίας ψυχαγωγία για τους πλούσιους. Εμείς πηγαίναμε μόνο θέατρο, Λυρική Σκηνή, και το πολύ πολύ έναν κινηματογράφο για τον Δημήτρη Χορν και την Έλλη Λαμπέτη, τίποτε άλλο».

Η πρώτη γνωριμία με την Αλίκη

«Η μεγάλη επιτυχία των κουστουμιών της Έλλης Λαμπέτη έφερε στο ατελιέ μου και άλλες ηθοποιούς. Η Αλίκη Βουγιουκλάκη, ένα καστανόξανθο κορίτσι που θα ερμήνευε στο θέατρο Μουσούρη τον ρόλο της Ελάιζα στο έργο “Ωραία μου κυρία”, ήρθε συνοδευόμενη από τη διευθύντρια του θεάτρου, Έλλη Σταθάκη. Με πολύ ναζί μου ζήτησε μια κάπα ροζ. “Αφού ξέρε τε τι θέλετε, γιατί ήρθατε εδώ;” της είπα. Επενέβη η κυρία Σταθάκη και ηρέμησε τα πνεύματα.

Μου έκανε πάντως εντύπωση η θρασύτητά της, σε σχέση με την υπακοή της Λαμπέτη. Η Αλίκη και η Τζένη συναντιούνταν συχνά στον οίκο ραπτικής. Μόλις τελείωνε η επίδειξη της καινούργιας σεζόν, η καθεμία ερχόταν να φορέσει σε διαφορετικά δοκιμαστήρια τα ρούχα που της άρεσαν και να αποφασίσει τι θα αγοράσει Η Αλίκη πάντα παζάρευε τις τιμές. Η Τζένη ποτέ. Λένε ότι η Αλίκη δεν ήθελε να πληρώνει, επειδή θεωρούσε ότι διαφημίζει οτιδήποτε φορούσε. Εμένα πάντως με πλήρωνε μέχρι τελευταίας δεκάρας.

Η Τζένη Καρέζη ήταν καλή φίλη και πελάτισσα μου. Φιλόδοξη, χειραφετημένη, εργασιομανής, λαμπερή, ευχάριστη, οδηγούσε αυτοκίνητο, κάπνιζε, λάτρευε τα ταξίδια και την κοσμική ζωή. Της είχα σχεδιάσει όλα τα ρούχα για το “Δεσποινίς διευθυντής” και το “Μαίρη Μαίρη”. Για το μιούζικαλ “Η γειτονιά των αγγέλων” του Ιάκωβου Καμπανέλλη και του Μίκη Θεοδωράκη της σχεδίασα πρωτοποριακά κοστούμια. Όταν εμφανίστηκε στις Κάννες με την ταινία “Τα κόκκινα φανάρια” του Βασίλη Γεωργιάδη συζητήθηκε πολύ. Για την έναρξη του φεστιβάλ της είχα σχεδιάσει ένα άσπρο μακρύ φόρεμα με ασορτί μαντό», είχε αποκαλύψει ο Ντίμης Κρίτσας σε συνέντευξή του.