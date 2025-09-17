Έλενα Παπαρίζου: Τα καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Κίμωλο

Η Έλενα Παπαρίζου φαίνεται πως βρήκε λίγο χρόνο για να περάσει στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης, μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Η τραγουδίστρια επέλεξε να κάνει διακοπές στην Κίμωλο και όπως είδαμε μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πέρασε μοναδικές στιγμές με την παρέα της. Η Έλενα Παπαρίζου δημοσίευσε φωτογραφίες που απολαμβάνει την παραλία και τα παιχνίδια στη θάλασσα με τους φίλους της.

Τα σχόλια και τα likes που δέχθηκε ήταν αμέτρητα με τον κόσμο να την αποθεώνει για ακόμη μια φορά.