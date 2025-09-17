Έλενα Παπαρίζου: Τα καλοκαιρινά στιγμιότυπα από τις διακοπές της στην Κίμωλο

Enikos Newsroom

lifestyle

ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ ΚΙΜΩΛΟΣ

Η Έλενα Παπαρίζου φαίνεται πως βρήκε λίγο χρόνο για να περάσει στιγμές ξεκούρασης και χαλάρωσης, μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις.

Έλενα Παπαρίζου: «Πόσταρε» φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία ευχόμενη «καλή σχολική χρονιά»

Η τραγουδίστρια επέλεξε να κάνει διακοπές στην Κίμωλο και όπως είδαμε μέσα από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, πέρασε μοναδικές στιγμές με την παρέα της. Η Έλενα Παπαρίζου δημοσίευσε φωτογραφίες που απολαμβάνει την παραλία και τα παιχνίδια στη θάλασσα με τους φίλους της.

Τα σχόλια και τα likes που δέχθηκε ήταν αμέτρητα με τον κόσμο να την αποθεώνει για ακόμη μια φορά.

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

ΕΛΕΝΑ ΠΑΠΑΡΙΖΟΥ

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 σημάδια ότι έχετε υπερβολικό στρες που σας φθείρει, σύμφωνα με ψυχοθεραπεύτρια

Έντονη αντίδραση των Ψυχολόγων για ίδρυση «Τμήματος Συμβουλευτικής Ψυχολογίας» από ιδιωτικά ΙΕΚ

Αεροδρόμια: Αύξηση 4,6% στην επιβατική κίνηση το 8μηνο – Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία της ΥΠΑ

Ντράγκι: Η αδράνεια απειλεί όχι μόνο την ανταγωνιστικότητά μας, αλλά και την κυριαρχία μας – Οι τομείς που απαιτούν επείγου...

Ο επόμενος κορυφαίος επεξεργαστής Android θα είναι ο «Snapdragon 8 Elite Gen 5» – Τι γνωρίζουμε

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
21:53 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Δημήτρης Μακαλιάς: «Eχω θέμα με αγενείς ανθρώπους»

Ο Δημήτρης Μακαλιάς μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star. Ο ηθοποιός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει ...
21:14 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Ρόμπερτ Ρέντφορντ: Η Άννα Βίσση αποχαιρέτησε τον σπουδαίο ηθοποιό – «Αντίο στον νεανικό μου έρωτα»

Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή ο σπουδαίος ηθοποιός του Χόλιγουντ, το μεσημέρι της Τρίτης ...
19:54 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Δημήτρης Αλεξάνδρου: «Δεν θα ήθελα ποτέ να μπει ο γιος μου και να διαβάσει κάτι, που δεν το έχει μάθει από εμένα»

Στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης (16/9) ο Δημήτρης Αλεξάνδρο...
19:26 , Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Μάρκος Σεφερλής: Η αποκάλυψη για το τηλεοπτικό του μέλλον – «Συζητάω με κάποιο άλλο κανάλι…»

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ήταν καλεσμένος το πρωί της Τρίτης (16/9) ο Μάρκος Σεφε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος