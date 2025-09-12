Έλενα Παπαρίζου: «Πόσταρε» φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία ευχόμενη «καλή σχολική χρονιά»

Enikos Newsroom

lifestyle

Παπαρίζου
(Credits_ Tryfonas Nakis)

Στιγμιότυπα με την ίδια ως παιδί «ανέβασε» η Έλενα Παπαρίζου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Αφορμή της νοσταλγικής της ανάρτησης, το ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς.

Με τις ρετρό φωτογραφίες της στο Instagram, η η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε μία αναδρομή στο ξέγνοιαστο παρελθόν, όταν και η ίδια ήταν μαθήτρια.

Στο πρώτο από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε με τους followers της, ποζάρει φορώντας λευκά ρούχα σε εξωτερικό χώρο.

Ακολούθησε μία ακόμα εικόνα με την Έλενα Παπαρίζου να χαμογελά στον φωτογραφικό φακό, έχοντας μία κορδέλα στα μαλλιά της.

Στη λεζάντα της ανάρτησή της, η τραγουδίστρια έγραψε: «Καλή σχολική χρονιά φιλαράκια μου».

