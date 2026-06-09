Κατερίνα Λιόλιου: Λαμπερή απονομή για τις πλατινένιες πωλήσεις του άλμπουμ «Το Δικό Μου DNA» – Ποιοι παρευρέθηκαν – BINTEO

Σε μια φαντασμαγορική βραδιά γεμάτη μουσική και εκλεκτούς καλεσμένους, η Κατερίνα Λιόλιου και η Panik Platinum γιόρτασαν την τεράστια επιτυχία του άλμπουμ «Το Δικό Μου DNA», το οποίο έγινε επίσημα πλατινένιο.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια, έχοντας στο πλευρό της πλήθος επώνυμων καλλιτεχνών και ανθρώπων των media, παρέλαβε τη διάκρισή της για τα εκατομμύρια streams και τις χιλιάδες φυσικές πωλήσεις των hits της, ενώ η βραδιά επιφύλασσε και μια μεγάλη έκπληξη, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα η ανανέωση της συνεργασίας της με την Panik.

«Το Δικό Μου DNA» της Κατερίνας Λιόλιου έχει κάνει πάνω από 148 εκατομμύρια streaming points και χιλιάδες πωλήσεις φυσικού προϊόντος. Τραγούδια όπως τα «Με ‘Γεια Σου», «Το ‘Βαλε», «Για Την Επόμενη», «Γκρεμίστε», «Το Δικό Μου DNA», «Τα Φιλιά Μου» και «Συγγνώμη Αλλά» έγιναν αμέσως αγαπημένα του κοινού και κατέκτησαν τις πρώτες θέσεις στα digital charts, στα trends του YouTube και στο ραδιοφωνικό airplay, ενώ το άλμπουμ έγινε και viral φαινόμενο, καθώς τα τραγούδια του μετρούν περισσότερα από 272.000 video creations στο TikTok.

«Η πρώτη και η πιο μεγάλη αίσθηση του DNA είναι η αγάπη που έχει η Κατερίνα για αυτό που κάνει. Θεωρώ ότι η Κατερίνα έχει πάρει αυτή την θέση που έχει στην καρδιά του κόσμου επειδή είναι η φωνή τους. Ευτυχώς που κάνουμε αυτή τη δουλειά και έχουμε τέτοιους καλλιτέχνες», ανέφερε παραδίδοντας το βραβείο, ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος.

Χαρούμενη και συγκινημένη, Κατερίνα Λιόλιου, αφιέρωσε την απονομή στους συντελεστές του album, την ομάδα της Panik και το κοινό και είπε μεταξύ άλλων: «Αυτό που διδάχθηκα είναι ότι δεν μπορείς να πας πουθενά χωρίς την ομαδική δουλειά και χωρίς να έχεις εμπιστοσύνη στους συνεργάτες σου. Οπότε λοιπόν να εμπιστευόμαστε ο ένας τον άλλον και να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Επίσης συνειδητοποίησα ότι η αξία ενός ανθρώπου δεν μεγαλώνει μικραίνοντας τους άλλους αλλά τη δύναμη την κερδίζουμε με τον σεβασμό».

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς υπήρξε και μία έκπληξη, καθώς ανακοινώθηκε από σκηνής η ανανέωση της συνεργασίας της Panik με την Κατερίνα Λιόλιου.

Πλήθος καλλιτεχνών και επωνύμων στην απονομή

Στην τελετή, που παρουσίασαν οι Χρήστος Κούτρας και Γιάννης Ντσούνος, παραβρέθηκαν καλλιτέχνες, συνθέτες και στιχουργοί, άνθρωποι από τον ευρύτερο χώρο της showbiz, εκπρόσωποι από όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα ραδιόφωνα, καθώς και η ομάδα της Panik.

Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν οι: Πέτρος Ιακωβίδης, Άντζελα Δημητρίου, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Julien Mac Donald, Χριστίνα Πολίτη, Θέμης Γεωργαντάς, Θάνος Πετρέλης, Γιώργος Παπαδόπουλος, Έλενα Τσαγκρινού, Αναστάσιος Ράμμος, Χάρις Σάββα, Μορφούλα, Ελίνα Παπίλα, Άκης Δείξιμος, Marseaux, Τάσος Ξιαρχό, Ιωάννης Αρβανιτίδης, Χρήστος Σαντικάι και Λάουρα Νάργες, Μαρία Φραγκάκη, Τρύφωνας Σαμαράς, Αλεξάνδρα Παναγιώταρου, Cinderella, Super Kiki, Φαίη Θεοχάρη, Νικηφόρος, Solmeister, Δημήτρης Γκουτζαμάνης, Fipster, Μαρίνα Πατούλη, Ματίνα Ζάρα, Έλενα Κώνστα.