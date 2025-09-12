Βραζιλία: Το Ανώτατο Δικαστήριο καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας έκρινε ένοχο τον πρώην πρόεδρο της χώρας Ζαΐχ Μπολσονάρου για απόπειρα πραξικοπήματος μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον νυν αρχηγό του κράτους Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Τέσσερις εκ των πέντε δικαστών αποφάνθηκαν ότι ο Μπολσονάρου ηγήθηκε εγκληματικής οργάνωσης που συνωμότησε για να τον διατηρήσει στην εξουσία. Πλέον ο 70χρονος βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή κάθειρξης άνω των 40 ετών.

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, που είχε ήδη στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγεσθαι μέχρι το 2030, επέμεινε πως είναι αθώος και υποστήριξε ότι διώκεται για πολιτικούς λόγους.