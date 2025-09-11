Αχαΐα: Και δεύτερος νεκρός από το τροχαίο στην Ολυμπία Οδό – Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα – ΦΩΤΟ & ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην Ολυμπία Οδό, στο ύψος της Παναγοπούλας στην Αιγιάλεια, στο ρεύμα προς Πάτρα. Ο απολογισμός βαρύς με δύο νεκρούς, εκ των οποίων ο ένας απανθρακωμένος κι έναν τραυματία.

Πώς έγινε το φρικτό τροχαίο

Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 7 το απόγευμα, όταν ένα αυτοκίνητο προσπάθησε να προσπεράσει αγροτικό μεγάλου κυβισμού. Κατά την επαναφορά στη λωρίδα κυκλοφορίας, τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα. Το επιβατηγό ανατράπηκε, έκανε τρεις τούμπες, κατέληξε στο προστατευτικό διάζωμα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα τυλίχθηκε στις φλόγες. Ο οδηγός εγκλωβίστηκε και ανασύρθηκε απανθρακωμένος.

Το αγροτικό όχημα προσέκρουσε με δύναμη στα προστατευτικά κάγκελα. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο οδηγός του πρώτου αυτοκινήτου ήταν εκείνος που επιχείρησε το προσπέρασμα, αλλά «βρήκε» το όχημα στο πίσω μέρος του, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκαν και δύο άτομα που επέβαιναν στο αγροτικό και διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο στο Ρίο. Μάλιστα, λίγες ώρες αργότερα το ένα από τα δύο άτομα υπέκυψε στα τραύματά του.

Για αρκετή ώρα, η Εθνική Οδός Κορίνθου – Πατρών παρέμεινε κλειστή, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος, μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάσβεση της φωτιάς και η απομάκρυνση των οχημάτων από το σημείο.

Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής

«Σορός αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα και 2 ακόμη άτομα απεγκλωβίστηκαν από έτερο ΙΧΕ όχημα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, στο 187ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της περιοχής Λαμπίρι, του δήμου Αιγιαλείας, στην Αχαΐα. Επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 5 οχήματα».

Σορός αγνώστων στοιχείων ανασύρθηκε, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε ΕΙΧ όχημα και 2 ακόμη άτομα απεγκλωβίστηκαν από έτερο ΙΧΕ όχημα και παρελήφθησαν από ασθενοφόρο του #ΕΚΑΒ, στο 187ο χλμ Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών, στο ύψος της περιοχής Λαμπίρι, του δήμου Αιγιαλείας, στην… — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 11, 2025

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Πηγή φωτογραφιών: Facebook/Dimitris Kyriakidis