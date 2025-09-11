Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη – Οι φωτογραφίες, τα βίντεο, η επικήρυξη και ο φόρος τιμής των Ρεπουμπλικανών

Η αναζήτηση υπόπτου για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, στις ΗΠΑ, με την αστυνομία να ζητά από οποιονδήποτε πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό του ανθρώπου που πυροβόλησε τον ακτιβιστή των Συντηρητικών.

Οι Ρεπουμπλικάνοι αποτίουν φόρο τιμής στον νεκρό ομοϊδεάτη τους και η αστυνομία κάνει λόγο για γρήγορες εξελίξεις στην έρευνα για τον δολοφόνο. Μάλιστα τις τελευταίες ώρες, οι αρχές ανέβαλαν προγραμματισμένη συνέντευξη Τύπου, λόγω των «ταχέων εξελίξεων» στην υπόθεση. Μέχρι στιγμής πάντως το ανθρωποκυνηγητό συνεχίζεται χωρίς να είναι σαφές ποιες είναι αυτές οι εξελίξεις.

Οι φωτογραφίες και η επικήρυξη

Νωρίτερα την Πέμπτη, ο Επίτροπος Δημόσιας Ασφάλειας της Γιούτα, Μπο Μέισον, δήλωσε ότι οι αρχές έχουν «καλής ποιότητας βίντεο» του φερόμενου ως δράστη και έχουν εντοπίσει τις κινήσεις του. Πιστεύουν ότι πήδηξε από μια στέγη και διέφυγε ανάμεσα στα σπίτια, μετά τον πυροβολισμό. Το τοπικό γραφείο του FBI έδωσε στην δημοσιότητα τις δύο φωτογραφίες και λίγο μετά κάλεσε το κοινό να δώσει στις αρχές ό,τι πληροφορίες είχε ενδεχομένως σχετικά με τον συγκεκριμένο άνθρωπο.

We are asking for the public’s help identifying this person of interest in connection with the fatal shooting of Charlie Kirk at Utah Valley University.

1-800-CALL-FBI

Digital media tips: https://t.co/K7maX81TjJ pic.twitter.com/ALuVkTXuDc — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 11, 2025

Λίγες ώρες μετά, το FBI ουσιαστικά επικήρυξε τον ύποπτο ανακοινώνοντας αμοιβή έως 100.000 δολάρια για όποιον δώσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην σύλληψη του δράστη ή τυχόν συνεργών του.

Ήταν τα πιο συγκλονιστικά στοιχεία της έρευνας, η οποία είχε πάντως ως εκείνη την στιγμή αποδώσει την ανεύρεση του όπλου με το οποίο οι αρχές θεωρούν ότι έγινε η δολοφονία του Κερκ.

Πρόκειται για ένα ελαφρύ, αλλά «ισχυρό, επαναληπτικό τυφέκιο με κλείστρο». Το όπλο βρέθηκε σε δασώδη περιοχή όπου κατέφυγε ο δράστης, σύμφωνα με τον ειδικό πράκτορα του FBI Ρόμπερτ Μπολς. Μέσα είχε σφαίρες και στις σφαίρες ήταν γραμμένα συνθήματα εναντίον της συντηρητικής ιδεολογίας.

Έκτοτε, βίντεο που εξασφάλισε το CNN δείχνει αστυνομικούς να περιπολούν σε γειτονιά κοντά στο Πανεπιστήμιο της Κοιλάδας της Γιούτα. Η αστυνομία ζητά επίσης από πολίτες να παραδώσουν υλικό από τις κάμερες θυροτηλεοράσεων.

Οι αρχές εκτιμούν ότι ο ύποπτος φαίνεται να είναι σε ηλικία φοιτητή, κάτι που του επέτρεψε να μην είναι ανιχνεύσιμος, να μην ξεχωρίζει, μέσα στο πλήθος των φοιτητών.

Τα δύο βίντεο

Τις πρώτες ώρες μετά την δολοφονία οι αρχές βρήκαν δύο διαφορετικά βίντεο, στα οποία φαίνεται ο δολοφόνος στο ένα να τρέχει επάνω στην στέγη κτιρίου μετά τον πυροβολισμό και στο άλλο να είναι ξαπλωμένος στην στέγη και να σημαδεύει.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και άλλα μέλη της κυβέρνησής του αποτίουν φόρο τιμής στον άνθρωπο που θεωρούν «πατέρα του νεολαιίστικου κινήματος των συντηρητικών. Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα απονείμει στον Κερκ το Προεδρικό Μετάλλιο της Ελευθερίας, τη μεγαλύτερη τιμητική διάκριση που απονέμεται σε πολίτες από τον πρόεδρο. Στην πρώτη του αντίδραση, μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Κερκ, ο Τραμπ είπε ότι πρόκειται για μια από τις πιο σκοτεινές στιγμές στην ιστορία των ΗΠΑ.

Ο αντιπρόεδρος JD Βανς και η δεύτερη κυρία πέταξαν στη Γιούτα για να παραλάβουν τη σορό και το φέρετρο του Κερκ. Σύμφωνα με δύο πηγές που μίλησαν στο CNN, θα μεταφερθούν με το Air Force Two πίσω στην Αριζόνα, όπου έζησε ο Κερκ Τσάρλι.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι θα «λάβει τα δέοντα μέτρα» εναντίον αλλοδαπών στις Ηνωμένες Πολιτείες που «εξυμνούν, δικαιολογούν ή υποβαθμίζουν» τον θάνατο του Κερκ.

Αργά το βράδυ ώρα Ελλάδας, στην Ουάσιγκτον, η αστυνομία κινητοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της Εθνικής Επιτροπής των Δημοκρατικών λόγω απειλής για βόμβα, αλλά στην συνέχεια η απειλή δεν θεωρήθηκε αξιόπιστη.