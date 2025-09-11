Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αμοιβή έως 100.000 δολάρια προσφέρει το FBI σε όποιον δώσει πληροφορίες για τον ύποπτο

Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αμοιβή έως 100.000 δολάρια προσφέρει το FBI σε όποιον δώσει πληροφορίες για τον ύποπτο

Tο FBI προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου ή των ατόμων που ευθύνονται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ της Γιούτα.

Την ανακοίνωση έκανε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών με ανάρτησή του στο X.

 

Οι αρχές δημοσίευσαν επίσης τον σύνδεσμο για μια φόρμα όπου οι πολίτες μπορούν να ανεβάζουν βίντεο και φωτογραφίες.

20:43 , Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025

