Δολοφονία Τσάρλι Κερκ: Αμοιβή έως 100.000 δολάρια προσφέρει το FBI σε όποιον δώσει πληροφορίες για τον ύποπτο

Tο FBI προσφέρει αμοιβή έως και 100.000 δολάρια για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του ατόμου ή των ατόμων που ευθύνονται για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ στις 10 Σεπτεμβρίου 2025 στο Πανεπιστήμιο Utah Valley στο Όρεμ της Γιούτα.

Την ανακοίνωση έκανε το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών με ανάρτησή του στο X.

The FBI is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the identification and arrest of the individual(s) responsible for the murder of Charlie Kirk on September 10, 2025, at Utah Valley University in Orem, Utah. Contact 1-800-CALL-FBI and submit photos and… pic.twitter.com/ReuzFhdm0H — FBI (@FBI) September 11, 2025

Οι αρχές δημοσίευσαν επίσης τον σύνδεσμο για μια φόρμα όπου οι πολίτες μπορούν να ανεβάζουν βίντεο και φωτογραφίες.