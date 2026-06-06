Eurovision 2026: Έχασε 35 εκατομμύρια τηλεθεατές εξαιτίας του μποϊκοτάζ στο Ισραήλ

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Κατά 35 εκατομμύρια μειώθηκε η τηλεθέαση της φετινής Eurovision εξαιτίας του μποϊκοτάζ λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν οι διοργανωτές.

Συγκεκριμένα, η Eurovision 2026 προσέλκυσε 131 εκατομμύρια τηλεθεατές, καταγράφοντας μείωση κατά 35 εκατομμύρια σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, μετά το μποϊκοτάζ πέντε χωρών λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ.

«Παρότι ορισμένα από τα στοιχεία μας είναι φυσικά χαμηλότερα, ελλείψει εκείνων από τα πέντε μέλη μας που επέλεξαν να μην συμμετάσχουν φέτος, παραμένουμε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανοίξουμε τον δρόμο για την επιστροφή τους το 2027», δήλωσε ο διευθυντής του διαγωνισμού, Μάρτιν Γκριν.

Η Ολλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιρλανδία και η Σλοβενία αποχώρησαν από την 70ή διοργάνωση. Οι τρεις τελευταίες χώρες αρνήθηκαν ακόμη και να μεταδώσουν ζωντανά τον διαγωνισμό, στον οποίο νικήτρια αναδείχθηκε για πρώτη φορά η Βουλγαρία με το τραγούδι «Bangaranga» της Ντάρα. Το Ισραήλ κατέλαβε τη δεύτερη θέση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοτηλεόρασης (EBU), η τηλεθέαση μειώθηκε κατά 3,8 εκατομμύρια θεατές στην Πολωνία, 3,7 εκατομμύρια στη Βρετανία και 3,3 εκατομμύρια στη Γαλλία, σε σχέση με το 2025.

Παρά την πτώση της τηλεθέασης, η Eurovision κατέγραψε περισσότερες από ένα δισεκατομμύριο προβολές περιεχομένου στο Instagram. «Είναι φανταστικό να βλέπουμε τον αντίκτυπο στο νεανικό κοινό σε όλο τον κόσμο», δήλωσε ο Γκριν.

Όπως πρόσθεσε, «τα εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων που προσέγγισαν τις ψηφιακές μας πλατφόρμες υπογραμμίζουν την εξέλιξη του Διαγωνισμού Τραγουδιού της Eurovision στα 70 χρόνια της ιστορίας του, από ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα σε ένα πραγματικά παγκόσμιο, πολιτιστικό και πολυπλατφορμικό φαινόμενο».

Το ποσοστό τηλεθέασης στις ηλικίες 15 έως 24 ετών αυξήθηκε στο 54,8%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του διαγωνισμού στις νεότερες γενιές.

Οι πιο ένθερμοι φίλοι της Eurovision προέρχονται από τη βόρεια Ευρώπη και τη Σκανδιναβία. Σύμφωνα με την EBU, τον τελικό της 16ης Μαΐου στη Βιέννη παρακολούθησε το 93% των τηλεθεατών στη Φινλανδία, το 86% στη Σουηδία, το 83% στη Νορβηγία και το 79% στη Δανία.

Στις 35 τηλεοπτικές αγορές που εξετάστηκαν, ο μεγάλος τελικός κατέγραψε μέσο μερίδιο τηλεθέασης 42,6%, ενώ ψήφοι καταγράφηκαν από 148 εδάφη. Εκτός των συμμετεχουσών χωρών, οι περισσότερες ψήφοι προήλθαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ολλανδία, τον Καναδά, την Ισπανία και την Ιρλανδία, καθώς και από τη Σλοβακία και την Τουρκία.

Παράλληλα, περίπου 100.000 εισιτήρια πωλήθηκαν για τις εκδηλώσεις στο Wiener Stadthalle της Βιέννης, τα οποία αγοράστηκαν από φίλους της Eurovision από 75 χώρες.

Μετά τη νίκη της Ντάρα, ο Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision 2027 θα φιλοξενηθεί στη Βουλγαρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ