Γιούλη Τσαγκαράκη: «Η κακοποίηση έχει μεγάλο φάσμα – Η νηπιαγωγός μου με είχε κλείσει σε μια αποθήκη»

Η Γιούλη Τσαγκαράκη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action 24 το βράδυ της Παρασκευής 5/6, αναφέρθηκε στη διάχυτη κοινωνική βία και τις διαφορετικές μορφές κακοποίησης, μοιράζοντας μια προσωπική της παιδική εμπειρία. Επίσης, μίλησε για την προσέγγισή της στην υποκριτική και την αξία της αλήθειας σε κάθε ρόλο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Γιούλη Τσαγκαράκη, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», αναφέρθηκε στη διάχυτη κοινωνική βία και τις διαφορετικές μορφές που έχει η κακοποίηση.
  • Η ηθοποιός αποκάλυψε μια προσωπική της εμπειρία παιδικής κακοποίησης, δηλώνοντας: «Η νηπιαγωγός με είχε κλείσει σε μια αποθήκη. Αυτή η αποθήκη είναι για εμένα κακοποίηση.»
  • Μίλησε επίσης για την προσέγγισή της στην υποκριτική, τονίζοντας ότι «το βραβείο είναι να είσαι αληθινός σε αυτό που κάνεις» και πόσο σημαντικό είναι να κάνεις τους ανθρώπους να γελούν.

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Στη διάχυτη κοινωνική βία που παρατηρούμε γύρω μας και τις διαφορετικές μορφές που έχει η κακοποίηση αναφέρθηκε μεταξύ άλλων η ηθοποιός Γιούλη Τσαγκαράκη σε συνέντευξη της στην εκπομπή της Αθηναΐς Νέγκα, «Καλύτερα Αργά», στο Action 24 το βράδυ της Παρασκευής 5/6.

«Παρότι είμαστε στην εποχή της πληροφόρησης, δεν έχει προχωρήσει η οικογένεια. Υπάρχει βία γύρω μας και δεν αφήνει τους ανθρώπους ανεπηρέαστους. Η κακοποίηση έχει μεγάλο φάσμα, μπορεί να είναι και ο τρόπος που θα σε κοιτάξω», ανέφερε αρχικά η δημοφιλής ηθοποιός, συμπληρώνοντας:

«Εγώ θυμάμαι ότι είχα κάνει κάτι -γιατί ήμουν ζωηρή- και η νηπιαγωγός με είχε κλείσει σε μια αποθήκη. Δεν με χτύπησε, δεν με άρπαξε με το ζόρι. Αυτή η αποθήκη είναι για εμένα κακοποίηση. Το θυμάμαι ακόμα».

«Να είσαι αληθινός σε αυτό που κάνεις»

«Θέλω κάθε ρόλος που κάνω να είναι διαφορετικός. Μια δασκάλα στο θέατρο μου είχε πει να πάμε σε μια πλατεία και να καταγράφουμε τα χαρακτηριστικά ανθρώπων. Είναι η παρατηρητικότητα για να μπω σε έναν ρόλο. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Το βραβείο είναι να είσαι αληθινός σε αυτό που κάνεις. Είναι πολύ σημαντικό να κάνεις έναν άνθρωπο να γελάσει και πολλοί μου έλεγαν ότι για αυτό έβλεπαν τις “Σέρρες”», δήλωσε ακόμα η Γιούλη Τσγκαράκη για τον τρόπο που προσεγγίζει την ηθοποιία και τη ζωή.

Δείτε το βίντεο με όλη τη συνέντευξη της:

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