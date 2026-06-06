Σοκάρουν τα επίσημα νούμερα για τις γυναικοκτονίες, 375% αύξηση σε μια πενταετία – Βίντεο

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Οι επίσημοι αριθμοί αποτυπώνουν με τον πιο σοκαριστικό τρόπο μια θλιβερή κοινωνική πραγματικότητα γύρω από την έμφυλή βια και την εκτίναξη των γυναικοκτονιών τα τελευταία χρόνια. Τα επίσημα στοιχεία της Ελ.ΑΣ. που αναφέρει το ρεπορτάζ της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» του MEGA, καταγράφουν εκρηκτική αύξηση τα τελευταία 5 χρόνια τόσο στις δολοφονίες γυναικών από τα χέρια των συντρόφων τους όσο και των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας που καταγγέλλονται

Το 2020 είχαν καταγραφεί μόλις τέσσερις γυναικοκτονίες. Το 2025 ο αριθμός αυτός εκτοξεύτηκε στις 19, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 375%.

Το 2026 έχει ήδη ξεκινήσει με πέντε καταγεγραμμένες γυναικοκτονίες μέχρι σήμερα.

437,59% αύξηση των καταγγελιών σε μια πενταετία

Εντυπωσιακή είναι και η αύξηση των γυναικών που απευθύνονται στις Αρχές ζητώντας βοήθεια και προστασία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας, το 2020 καταγράφηκαν 4.254 καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία. Ο αριθμός αυτός εκτινάχθηκε κατακόρυφα το 2024 φτάνοντας στις 22.080, ενώ το 2025 η αυξητική τάση συνεχίστηκε αγγίζοντας τις 22.869 καταγγελίες.

Η μεταβολή αυτή μεταφράζεται σε μία τεράστια αύξηση της τάξης του 437,59% μέσα σε μία πενταετία. Η τάση ανόδου παραμένει ανησυχητική και για το τρέχον έτος, καθώς από την αρχή του 2026 μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί περισσότερες από 6.500 καταγγελίες.

Μικρή μείωση των καταγγελιών φέτος, που η ΕΛ.ΑΣ. αποδίδει στα μέτρα πρόληψης

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, οι καταγγελίες το 2026 εμφανίζονται μειωμένες κατά περίπου 12% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Οι αρμόδιες Αρχές αποδίδουν τη μείωση αυτή, μεταξύ άλλων, στη λειτουργία των 63 εξειδικευμένων γραφείων αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και στην ευρύτερη χρήση του panic button από γυναίκες που βρίσκονται σε κίνδυνο.

Μέσα στο 2025, 5.550 γυναίκες απέκτησαν πρόσβαση στην ψηφιακή εφαρμογή. Η ανάγκη παραμένει τεράστια. Μόνο για τους πρώτους πέντε μήνες του 2026, άλλες 1.492 γυναίκες έλαβαν το κουμπί πανικού.

Δείτε το βίντεο από το ρεπορτάζ του «Φως στο Τούνελ»: