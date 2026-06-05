Σε επιφυλακή η ΕΛΑΣ για τους «Hells Angels»: 5.000 μοτοσικλετιστές έκαναν «απόβαση» στην Ηγουμενίτσα – 11 συλλήψεις

Επί ποδός βρίσκεται η αστυνομία στην Ηγουμενίτσα για τη διεθνή συνάντηση των Hells Angels, της πιο γνωστής και αμφιλεγόμενης λέσχης μοτοσικλετιστών στον κόσμο. Χιλιάδες μηχανές μεγάλου κυβισμού καταφθάνουν στο Δρέπανο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει 11 συλλήψεις μοτοσικλετιστών.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στον χώρο της συνάντησης στο Δρέπανο Ηγουμενίτσας έχουν φθάσει περίπου 2.000 μοτοσικλετιστές (με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για συνολικά 5.000 άτομα), οι οποίοι κατέφθασαν οδικώς και με πλοία για την επικείμενη διεθνή συνάντηση των πλέον γνωστών αλλά και αμφιλεγόμενων μοτοσικλετιστών Hells Angels, που θα πραγματοποιηθεί στην περιοχή.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της Αστυνομίας προβλέπει εμφανή παρουσία στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., του Λιμενικού αλλά και των τελωνείων, με δειγματοληπτικούς ελέγχους στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας αλλά και κατά μήκος της διαδρομής έως το Δρέπανο. Σημειώνεται ότι τη λέσχη ακολουθούν κατηγορίες για εμπλοκή σε σοβαρές παράνομες δραστηριότητες, ενώ κατά τη διεθνή συγκέντρωση του 2015 στην Ελλάδα, ένας 40χρονος είχε ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου από τα μέλη της Λέσχης.

Η γνωστή λέσχη μοτοσικλετιστών ιδρύθηκε στην Καλιφόρνια τη δεκαετία του 1940 και από τότε έχουν εξαπλωθεί σε Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία και Ρωσία.