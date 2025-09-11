Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 12,2 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα της ΔΕΘ

Διαφορά 12,2 ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action24 το βράδυ της Πέμπτης 11 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη άφησαν θετικό αποτύπωμα στους πολίτες.

Στην πρόθεση ψήφου, η δύναμη των κομμάτων καταγράφεται ως εξής: ΝΔ 22,6%, το ΠΑΣΟΚ 10,4%, Πλεύση Ελευθερίας 8,7%, Ελληνική Λύση 8,5%, το ΚΚΕ 5,5%, η Φωνή Λογικής 3,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ 3,1%, το ΜεΡΑ25 2,5%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2%, η Νίκη 1,8% και η Νέα Αριστερά 1,2%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 16,7% και η αποχή σε 5,9%.

Στην εκτίμηση ψήφου η ΝΔ καταγράφεται στο 30,5% επιστρέφοντας στα επίπεδα του Μαΐου και του Ιανουαρίου του 2025, με βάση τις προηγούμενες μετρήσεις της ίδιας εταιρείας, με το ΠΑΣΟΚ να ακολουθεί με 14%, την Πλεύση Ελευθερίας με 11,7%, την Ελληνική Λύση με 11,5%, το ΚΚΕ 7,4%, η Φωνή Λογικής 4,3%, ο ΣΥΡΙΖΑ 4,2%, το ΜΕΡΑ25 3,4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,7%, η Νίκη 2,4%, η Νέα Αριστερά 1,6% και οι Σπαρτιάτες με 1,3%.

Τι λένε οι πολίτες για τα μέτρα της ΔΕΘ

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Opinion Poll, το 53% των πολιτών δηλώνει από λίγο ως πολύ ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ενώ περίπου 7 στους 10 πολίτες θεωρούν από πολύ ως λίγο σημαντικά τα επιμέρους μέτρα που ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα:

Το 37,2% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι οι εξαγγελίες δείχνουν πως η κυβέρνηση προσπαθεί, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας, να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, με το 33,3% να δηλώνει ότι θα δει προσωπικά μικρή ή σημαντική βελτίωση στα οικονομικά του λόγω των νέων μέτρων.

Το 9,6% δηλώνει πολύ ικανοποιημένο, το 18,8% αρκετά ικανοποιημένο, το 24,6 λίγο και το 44,5% καθόλου από τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού.

Αν η ερώτηση γίνει για κάθε μέτρο ξεχωριστά και κατά πόσο θεωρείται σημαντικό από τους πολίτες οι απαντήσεις έχουν ως εξής:

Το 69,6% θεωρεί από λίγο ως πολύ σημαντικό το μέτρο της μείωσης ΦΠΑ στα ακριτικά νησιά με πληθυσμό μέχρι 20.000 κατοίκους (20,9% πολύ, 25,7% αρκετά και 23% λίγο),

Το 65,1% σημαντικό το μέτρο για μηδενικό φόρο στους νέους μέχρι 25 ετών και φορολόγηση με 9% αντί 22% για τους νέους 25-30 ετών (21,4% πολύ, 21,1% αρκετά και 22,6% λίγο),

Το 66,4% σημαντικό το μέτρο για μείωση στο μισό του ΕΝΦΙΑ στα χωριά μέχρι 1.500 κατοίκους το 2026 και μηδενισμό το 2027 (21,6% πολύ, 20,8 αρκετά και 24% λίγο),

Το 69,5% σημαντικό το μέτρο για μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά 2% με παραπέρα μείωση ανά παιδί που έχει η οικογένεια (19,3% πολύ, 20,7% αρκετά και 29,5% λίγο), και

Το 64,7% σημαντικό το μέτρο για μείωση της προσωπικής διαφοράς στους συνταξιούχους στο μισό για το 2026 και κατάργηση το 2027 (15,3% πολύ, 24,3% αρκετά και 25,1% λίγο).

Η ακρίβεια παραμένει το Νο1 πρόβλημα

Η ακρίβεια εξακολουθεί να θεωρείται το πιο σοβαρό πρόβλημα για τη χώρα σε ποσοστό 56,6%. Ακολουθεί η οικονομία/ανάπτυξη με 30%, η κατάσταση στο ΕΣΥ με 14,1%, η απονομή Δικαιοσύνης και το Κράτος Δικαίου με 12,8%, οι τιμές και το κόστος ενέργειας με 11,6%, η διαφθορά με 11,2%, το ύψος των εισοδημάτων με 9,5%, τα εθνικά και τα ελληνοτουρκικά με 9,3%, το δημογραφικό με 8,8%, η κατάσταση στην Παιδεία με 8,3%, η στεγαστική κρίση με 7,5%, το Μεταναστευτικό με 7,3%, η εγκληματικότητα και τα φαινόμενα βίας με 6,9% και η ανεργία με 6,6%.

Μετά τον «Κανέναν» (31,8%), ο Κυριάκος Μητσοτάκης θεωρείται από τους πολίτες ως ο καταλληλότερος για πρωθυπουργός, σε ποσοστό 27,9%, ενώ ακολουθούν ο Νίκος Ανδρουλάκης με 7,2%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,1% και ο Κυριάκος Βελόπουλος με 6,9%. Κανέναν, απαντά το 31,8%.

Το 52,3% του δείγματος δηλώνει ικανοποιημένο από λίγο ως πολύ από τη συνολική επίδοση της κυβέρνησης σε όλη τη θητεία της μέχρι σήμερα και το 47% καθόλου.

