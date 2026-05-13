Παραιτήθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η Ιωάννα Γκελεστάθη – «Όφειλα να το έχω αντιληφθεί»

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Πολιτική

ΙΩΑΝΝΑ ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Την παραίτηση της από τη Νέα Δημοκρατία υπέβαλε σήμερα Τετάρτη η Ιωάννα Γκελεστάθη, αφήνοντας σαφείς αιχμές προς την ηγεσία του κόμματος. Μάλιστα, στη δήλωσή της αναφέρει ότι οδηγήθηκε στην απόφαση αυτή λόγω «εξελίξεων των τελευταίων ημερών».

Η Ιωάννα Γκελεστάθη προχώρησε σε ιδιαίτερα αιχμηρές διατυπώσεις, κάνοντας λόγο για «πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα» το οποίο, όπως σημειώνει, είχε αναπτυχθεί με την ηγεσία. Η ίδια τονίζει ότι αποχωρεί για λόγους «αξιοπρέπειας, τιμής και υπόληψης».

Η παραίτηση της κ. Γκελεστάθη

«Προ ολίγων ωρών υπέβαλλα στον Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη την παραίτησή μου από κάθε κομματική ιδιότητα συμπεριλαμβανομένης και αυτής του απλού μέλους.
Στην οδυνηρή απόφαση της απομάκρυνσής μου από το κόμμα το οποίο υπήρξε σπίτι μου από την ημέρα που γεννήθηκα μέχρι σήμερα με οδήγησαν εξελίξεις των τελευταίων ημερών οι οποίες δε μου άφησαν άλλη επιλογή από αυτήν της διαφύλαξης της αξιοπρέπειας, της τιμής και της υπόληψής μου.

Από καιρού όφειλα να έχω αντιληφθεί το πολιτικό, αξιακό και ψυχικό ρήγμα το οποίο προϊόντος του χρόνου ανεπτύχθει μεταξύ της ηγεσίας και εμού πλην όμως ο υπερβάλλον κομματικός πατριωτισμός μου και η μακρά αφοσίωσή μου στο πρόσωπο του σημερινού Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας δε μου το επέτρεψαν.
Αποχωρώ με καθαρή συνείδηση γνωρίζοντας πως έχω δώσει τα πάντα στο μέτρο των ικανοτήτων και των δυνάμεών μου στη Νέα Δημοκρατία χωρίς ουδέποτε να έχω απαιτήσει ή λάβει οιοδήποτε αντάλλαγμα.

Επισημαίνω ότι δε θα ανεχθώ από κανέναν να επιχειρήσει την αποδόμηση της όποιας πολιτικής διαδρομής μου και της προσωπικότητάς μου καθώς κινήθηκα σε όλη την πορεία μου με γνήσιο πατριωτισμό και διάθεση προσφοράς στους συμπολίτες μου, με ιδεολογική καθαρότητα και πολιτικό ήθος και κυρίως με απόλυτη τιμιότητα και πεντακάθαρα χέρια μακριά από φθηνούς καιροσκοπισμούς, κομματικές δολοπλοκίες και πολιτικούς εκβιασμούς.

Επισημαίνω ακόμη πως αφενός η παράταξη συνέχεται με ιδέες, αρχές και αξίες από τις οποίες δε θα αποστώ όσο ζω και είναι έννοια ευρύτερη του κόμματος το οποίο ενίοτε συνέχεται με μηχανισμούς, κονκλάβια και ίντριγκες που αποβάλλουν οιονδήποτε διαπνέεται από πολιτική υγεία.

Επισημαίνω τέλος πως το κόμμα δεν είναι αυτοσκοπός αλλά όχημα υπηρέτησης της Πατρίδας και των πολιτών της τουλάχιστον για όσους δεν εξαρτούν την επιβίωση ή την υπόστασή τους από αυτό αλλά και για όσους δεν έχουν σκελετούς στη ντουλάπα τους.

Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας όσες και όσους πίστεψαν στο πρόσωπό μου και συμπορεύθηκαν μαζί μου στους ατομικούς αγώνες μου με την πεποίθηση πως δεν τους πρόδωσα ποτέ, με την ευχή πως δεν τους απογοήτευσα ποτέ και με την πίστη πως θα έρθει ο καιρός να ξανανταμώσουμε σε κοινές μάχες για τα ιδανικά μας.»

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε ακόμα σημειώσεις στο χαρτί και όχι στο κινητό; Ιαπωνική μελέτη αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό

Νοσοκομείο Νίκαιας: Αντιδράσεις για τη μείωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών

Σιδηροδρομικά ταξίδια στην Ευρώπη με ένα ενιαίο εισιτήριο – Οι νέοι κανόνες που προτείνει η Ε.Ε.

ΔΥΠΑ: «Ημέρα Καριέρας» στον Πειραιά για τη Γαλάζια Οικονομία με περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Επιστήμονες ανακάλυψαν τον «διακόπτη» ύπνου που χτίζει μυς και καίει λίπος
περισσότερα
19:23 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Αερομαχίες με οπλισμένα τουρκικά F-16 στη Ρόδο

Δεύτερη πρόκληση σήμερα από τους Τούρκους μετά την παρενόχληση του πλοίου Ocean Link που πόντι...
19:13 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Κωνσταντοπούλου: Η κυβέρνηση θέλει να πετάξει στον δρόμο 727 εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ

Στην κινητοποίηση των εργαζόμενων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, οι οποίοι συμμετείχαν στην πα...
18:43 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Αντιπαράθεση Πιερρακάκη – Ανδρουλάκη: «Βλέπω τον ανταγωνισμό με Τσίπρα για το ποιος θα γίνει πιο τοξικός» – «Αυτοί που κάθονται δίπλα σας ήταν στους πρωτεργάτες της χρεοκοπίας»

Ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Πιερρακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη στ...
17:21 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Παύλος Μαρινάκης: «Η εφαρμογή του νόμου πάνω από τις ιδεοληψίες», αιχμές για Ανδρουλάκη – Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Με αιχμή τα νέα επεισόδια στο ΑΠΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε τη...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media