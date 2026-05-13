Κωνσταντοπούλου: Η κυβέρνηση θέλει να πετάξει στον δρόμο 727 εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ

Στην κινητοποίηση των εργαζόμενων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, οι οποίοι συμμετείχαν στην πανελλήνια 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκε σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε ότι στηρίζει τον αγώνα τους, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση θέλει να τους πετάξει στον δρόμο, με σκανδαλώδεις διαδικασίες και να τους αντικαταστήσει με γαλάζια παιδιά, μέσα από μία εντελώς διαβλητή διαδικασία συνέντευξης εν έτει 2026».

Σύμφωνα με όσα είπε η κ. Κωνσταντοπούλου «υπάρχουν 727 εργασιακοί σύμβουλοι και εργασιακές σύμβουλοι, που ολοκληρώνονται οι συμβάσεις τους και αντί η πολιτεία να τους αξιοποιήσει, να τους ανταμείψει και, βέβαια, να επωφεληθεί από τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες τους, απεργάζεται το πώς θα τους πετάξει στον δρόμο και πώς θα αξιοποιήσει τις κενές θέσεις, για να βολέψει και πάλι κάποιους ημετέρους».

Τόνισε ακόμη ότι «είναι άνθρωποι άξιοι, με προσόντα, που έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και που σήμερα ζητάνε το σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους και το δικαίωμά τους στην εργασία και στη ζωή» και πρόσθεσε ότι αυτονόητα θα τους υπερασπιστεί μέχρι τέλους και ότι «στο τέλος το καλό, η αξιοσύνη, η αξιοκρατία, η διαφάνεια, η ικανότητα, η εργατικότητα, θα νικήσουν».