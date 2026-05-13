Κωνσταντοπούλου: Η κυβέρνηση θέλει να πετάξει στον δρόμο 727 εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ

Enikos Newsroom

Πολιτική

Κωνσταντοπούλου ΑΔΕΔΥ
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Στην κινητοποίηση των εργαζόμενων εργασιακών συμβούλων της ΔΥΠΑ, οι οποίοι συμμετείχαν στην πανελλήνια 24ωρη απεργία της ΑΔΕΔΥ, στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκε σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας δήλωσε ότι στηρίζει τον αγώνα τους, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση θέλει να τους πετάξει στον δρόμο, με σκανδαλώδεις διαδικασίες και να τους αντικαταστήσει με γαλάζια παιδιά, μέσα από μία εντελώς διαβλητή διαδικασία συνέντευξης εν έτει 2026».

Σύμφωνα με όσα είπε η κ. Κωνσταντοπούλου «υπάρχουν 727 εργασιακοί σύμβουλοι και εργασιακές σύμβουλοι, που ολοκληρώνονται οι συμβάσεις τους και αντί η πολιτεία να τους αξιοποιήσει, να τους ανταμείψει και, βέβαια, να επωφεληθεί από τις πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες τους, απεργάζεται το πώς θα τους πετάξει στον δρόμο και πώς θα αξιοποιήσει τις κενές θέσεις, για να βολέψει και πάλι κάποιους ημετέρους».

Τόνισε ακόμη ότι «είναι άνθρωποι άξιοι, με προσόντα, που έχουν αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και που σήμερα ζητάνε το σεβασμό στην αξιοπρέπειά τους και το δικαίωμά τους στην εργασία και στη ζωή» και πρόσθεσε ότι αυτονόητα θα τους υπερασπιστεί μέχρι τέλους και ότι «στο τέλος το καλό, η αξιοσύνη, η αξιοκρατία, η διαφάνεια, η ικανότητα, η εργατικότητα, θα νικήσουν».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Ο κανόνας της πρωτεΐνης για να χάσετε εύκολα κιλά – Πώς να τον εφαρμόσετε

«ΚΛΙΜΑΚΑ»: Ανησυχητική αύξηση αυτοκτονιών στις ηλικίες 15–19 ετών

ΟΠΕΚΑ – Επίδομα παιδιού: Πότε θα ανοίξει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Πιερρακάκης για φορολογικό νομοσχέδιο: Διορθώνει αδικίες, στρεβλώσεις, μειώνει άδικα διοικητικά βάρη, προωθεί παρεμβάσεις μ...

Επιστήμονες ανακάλυψαν τον «διακόπτη» ύπνου που χτίζει μυς και καίει λίπος

Πώς να κάνετε το Instagram σας μη αναζητήσιμο για προστασία της ιδιωτικότητας
περισσότερα
19:23 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Αερομαχίες με οπλισμένα τουρκικά F-16 στη Ρόδο

Δεύτερη πρόκληση σήμερα από τους Τούρκους μετά την παρενόχληση του πλοίου Ocean Link που πόντι...
18:43 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Αντιπαράθεση Πιερρακάκη – Ανδρουλάκη: «Βλέπω τον ανταγωνισμό με Τσίπρα για το ποιος θα γίνει πιο τοξικός» – «Αυτοί που κάθονται δίπλα σας ήταν στους πρωτεργάτες της χρεοκοπίας»

Ανέβηκαν οι τόνοι της αντιπαράθεσης μεταξύ του Κυριάκου Πιερρακάκη και του Νίκου Ανδρουλάκη στ...
17:21 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Παύλος Μαρινάκης: «Η εφαρμογή του νόμου πάνω από τις ιδεοληψίες», αιχμές για Ανδρουλάκη – Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ

Με αιχμή τα νέα επεισόδια στο ΑΠΘ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπερασπίστηκε τη...
17:05 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Γεραπετρίτης: «Καμία μετατροπή της Μεσογείου σε θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων δεν πρόκειται να γίνει ανεκτή»

Μήνυμα ότι «η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, θα πρέπει να παραμείνει θάλασσα ειρήνης, γι’ αυτ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media