Κινεζικό τάνκερ διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ – Στρατηγική κίνηση πριν από τη συνάντηση Τραμπ-Σι

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

τάνκερ Yuan Hua Hu Ορμούζ
Ένα κινεζικό σούπερ τάνκερ, που μετέφερε δύο εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού αργού πετρελαίου, διέσχισε την Τετάρτη τα Στενά του Ορμούζ, αφού παρέμεινε εγκλωβισμένο στον Κόλπο για περισσότερους από δύο μήνες λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν, σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων των LSEG και Kpler.

Το δεξαμενόπλοιο «Yuan Hua Hu» (κατηγορίας VLCC – Very Large Crude Carrier) βρίσκεται τώρα αγκυροβολημένο στον Κόλπο του Ομάν, κοντά στην περιοχή όπου το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει επιβάλει αποκλεισμό στα ιρανικά πλοία.

Το τάνκερ είχε φορτώσει το πετρέλαιο τύπου Basrah Medium από τον τερματικό σταθμό της Βασόρας στο Ιράκ στις αρχές Μαρτίου και έκτοτε παρέμενε καθηλωμένο εντός του Κόλπου.

Πηγή: marinetraffic.com

Διέλευση υψηλού συμβολισμού;

Η διέλευση αυτή πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη χρονική στιγμή, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Είχε προηγηθεί, την περασμένη εβδομάδα, επίσκεψη του Ιρανού ΥΠΕΞ Αμπάς Αραγτσί, στο Πεκίνο.

Το πλοίο ανήκει στη μονάδα Hainan της COSCO Shipping Energy Transportation και είναι ναυλωμένο από τη Unipec, τον εμπορικό βραχίονα της κινεζικής κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας Sinopec.

Καμία από τις δύο εταιρείες δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο στα Στενά

Σύμφωνα με πηγές που έχουν γνώση του θέματος, το Ιράν φαίνεται να ενισχύει τον έλεγχό του στα Στενά τις τελευταίες ημέρες, συνάπτοντας συμφωνίες με το Ιράκ και το Πακιστάν για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από την περιοχή.

Άλλες χώρες εξετάζουν παρόμοιες συμφωνίες, μια κίνηση που θα μπορούσε να βοηθήσει στην εδραίωση του ελέγχου της Τεχεράνης πάνω στην υδάτινη οδό.

«Κινεζικό πλοίο και πλήρωμα»

Πέρα από το Yuan Hua Hu, και άλλα πλοία υπό κινεζική σημαία, όπως τα VLCCs «Cospearl Lake» και «He Rong Hai», εξήλθαν από τα Στενά του Ορμούζ στις 11 Απριλίου.

Εντυπωσιακή είναι η περίπτωση του πλοίου μεταφοράς οχημάτων «Xiang Jiang Kou», το οποίο διέσχισε τα Στενά τις τελευταίες 12 ώρες.

Σύμφωνα με δορυφορική ανάλυση της εταιρείας SynMax και δεδομένα της πλατφόρμας MarineTraffic, το πλοίο εξέπεμπε μέσω του δημόσιου αναμεταδότη AIS το εξής μήνυμα: «Κινεζικό πλοίο και πλήρωμα».

Το πλοίο διαχειρίζεται ο όμιλος Xin Yin Chuang Yuan 6 Tiajin, που εδρεύει στη Σιγκαπούρη.

Η τακτική αυτή της ρητής αναφοράς στην κινεζική εθνικότητα φαίνεται να λειτουργεί ως «διαβατήριο» ασφαλείας εντός της εμπόλεμης ζώνης, αναδεικνύοντας τον ιδιαίτερο ρόλο του Πεκίνου στην περιοχή.

