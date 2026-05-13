Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Κατέληξε ο οδηγός που είχε τραυματιστεί σε τροχαίο

Δεν τα κατάφερε ο οδηγός δικύκλου που συγκρούστηκε, το μεσημέρι της Τετάρτης 13/5, με όχημα στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Δρυμού, στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε σοβαρά από τη σύγκρουση. Γιατρός του ΕΚΑΒ τον διασωλήνωσε στο σημείο και στη συνέχεια ασθενοφόρο τον μετέφερε σε σοβαρή κατάσταση στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Ωστόσο, ο άνδρας υπέκυψε στα τραύματά του.

Το τροχαίο σημειώθηκε στις 15:37, κάτω από συνθήκες που παραμένουν άγνωστες μέχρι στιγμής, στην επαρχιακή οδό Θεσσαλονίκης – Δρυμού, στο τμήμα από Ωραιόκαστρο προς Μελισσοχώρι.

Στο σημείο επιχείρησαν, με εντολή του Ασυρμάτου Κέντρου του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ένα συμβατικό ασθενοφόρο, ένα όχημα μικρού όγκου τύπου Smart και η Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης με γιατρό.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η σύγκρουση.