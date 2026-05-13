Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: O Ροντινέι τον στέλνει στα «αστέρια»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Ροντινέι
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Ένα γκολ του Ροντινέι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ήταν αρκετό για τον Ολυμπιακό για να φτάσει σε μία δίκαιη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 1-0 στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής των play off της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι στο «Γ. Καραϊσκάκης», απέναντι σε έναν «αναιμικό» Παναθηναϊκό και πλέον μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα, πήραν προβάδισμα στη μάχη της 2ης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League.

 

Ο Παναθηναϊκός ξεκινώντας με δύο επιθετικούς στη σύνθεσή του και με ένα καθαρό 4-4-2 στην ενδεκάδα του, προσπάθησε να «χτυπήσει» από νωρίς στο transition και 15’ απείλησε την άμυνα του Ολυμπιακού, όταν από ωραία κίνηση του Τσέριν με την μπάλα και πάσα προς τον Αντίνο, το σουτ του Αργεντινού σταμάτησε σε πόδι αμυντικού του Ολυμπιακού, ενώ είναι πορεία προς το τέρμα.

Δύο λεπτά μετά (17’), ο Τσικίνιο γύρισε κι απέφυγε τον Πάλμερ-Μπράουν, αλλά το σουτ του πέρασε πάνω από την εστία του Λαφόν. Στο 42’ ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Μπρούνο, όμως με υπόδειξη του VAR κι on field review το τέρμα ακυρώθηκε για υπόδειξη επιθετικού φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα στην εκκίνηση της φάσης.

Οι Πειραιώτες βρήκαν το γκολ που έψαχναν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, όταν ο Μαρτίνς γύρισε προς τον Ταρέμι ο οποίος απέφυγε τον Τουμπά, έστειλε με κόντρα την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Λαφόν κι ο επερχόμενος Ροντινέι έκανε το 1-0. Μία φάση που ελέγχθηκε από το VAR με τον διαιτητή Ομπρένοβιτς να δείχνει εντέλει «σέντρα» την ώρα που οι παίκτες του Παναθηναϊκού διαμαρτύρονταν για επιθετικό φάουλ του Ταρέμι στον Τουμπά.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε λίγο καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που έφτασε πιο κοντά στο γκολ με το απευθείας πλασέ του Ταρέμι έπειτα από φάουλ του Ροντινέι, το οποίο απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Λαφόν.

Στο 67’ ο Μαρτίνς από καλή θέση μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 84’ ο Λαφόν έχασε άλλη μία πολύ καλή ευκαιρία, όταν πάτησε στο όριο της περιοχής και πλάσαρε, αλλά ο Λαφόν είχε πολύ καλή αντίδραση κι έδιωξε, στην τελευταία καλή ευκαιρία του αγώνα.

Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (Σλοβενία)
Κίτρινες: 50’ Κοστίνια, 87’ Σιπιόνι – 76’ Καλάμπρια
Αποβολές:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε (36’ λ.τρ. Σιπιόνι), Ροντινέι, Μαρτίνς (73’ Αντρέ Λουίς), Τσικίνιο, Ταρέμι (73’ Ελ Κααμπί).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν (78’ Τσιριβέγια), Κοντούρης (62’ Σιώπης), Ταμπόρδα (62’ Τζούριτσιτς), Αντίνο (46’ Ζαρουρί), Σβιντέρσκι (82’ Γιάγκουσιτς), Τεττέη.

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Κρατάτε ακόμα σημειώσεις στο χαρτί και όχι στο κινητό; Ιαπωνική μελέτη αποκαλύπτει τι σημαίνει αυτό

Νοσοκομείο Νίκαιας: Αντιδράσεις για τη μείωση θέσεων ειδικευόμενων γιατρών

ΕΣΥ: Προκήρυξη για νέες μόνιμες θέσεις γιατρών στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων

Βιολογική μελισσοκομία και κτηνοτροφία: Ακυρώνονται προγράμματα ύψους 134 εκατ. ευρώ – Όσα δήλωσε ο Μαργαρίτης Σχοινάς

Νέα μοντέλα Roomba: Πιο μικρά, πιο ισχυρά και σε χαμηλότερες τιμές

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
18:52 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου: Εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο με 70 πόντους για τους Πειραιώτες – Δείτε βίντεο

Ο Ολυμπιακός κατέγραψε ιστορική επίδοση στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου στο ...
17:10 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

ΚΑΕ Παναθηναϊκός: «Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ταξίδεψε στη Βαλένθια για να βρεθεί στο πλευρό της ομάδας»

Στη Βαλένθια, βρίσκεται ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η ΚΑΕ Πανα...
00:06 , Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Ταε κβον τό: Ακόμα τρία μετάλλια για την Ελλάδα

Τρία χάλκινα μετάλλια πρόσθεσε στη φαρέτρα της η Ελλάδα, στην 2η ημέρα του Ευρωπαϊκού πρωταθλή...
21:56 , Τρίτη 12 Μαΐου 2026

Θρήνος στο NBA: Πέθανε ξαφνικά ο Μπράντον Κλαρκ – Ήταν μόλις 29 ετών

Πέθανε σε ηλικία μόλις 29 ετών ο παίκτης του NBA Μπράντον Κλαρκ, φόργουορντ των Γκρίζλις, όπως...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media