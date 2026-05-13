Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 1-0: O Ροντινέι τον στέλνει στα «αστέρια»

Ένα γκολ του Ροντινέι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ήταν αρκετό για τον Ολυμπιακό για να φτάσει σε μία δίκαιη νίκη επί του Παναθηναϊκού με 1-0 στο ντέρμπι της 5ης αγωνιστικής των play off της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν ανώτεροι στο «Γ. Καραϊσκάκης», απέναντι σε έναν «αναιμικό» Παναθηναϊκό και πλέον μετά την ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα, πήραν προβάδισμα στη μάχη της 2ης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του επόμενου Champions League.

Ο Παναθηναϊκός ξεκινώντας με δύο επιθετικούς στη σύνθεσή του και με ένα καθαρό 4-4-2 στην ενδεκάδα του, προσπάθησε να «χτυπήσει» από νωρίς στο transition και 15’ απείλησε την άμυνα του Ολυμπιακού, όταν από ωραία κίνηση του Τσέριν με την μπάλα και πάσα προς τον Αντίνο, το σουτ του Αργεντινού σταμάτησε σε πόδι αμυντικού του Ολυμπιακού, ενώ είναι πορεία προς το τέρμα.

Δύο λεπτά μετά (17’), ο Τσικίνιο γύρισε κι απέφυγε τον Πάλμερ-Μπράουν, αλλά το σουτ του πέρασε πάνω από την εστία του Λαφόν. Στο 42’ ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Μπρούνο, όμως με υπόδειξη του VAR κι on field review το τέρμα ακυρώθηκε για υπόδειξη επιθετικού φάουλ του Σιπιόνι στον Ταμπόρδα στην εκκίνηση της φάσης.

Οι Πειραιώτες βρήκαν το γκολ που έψαχναν στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, όταν ο Μαρτίνς γύρισε προς τον Ταρέμι ο οποίος απέφυγε τον Τουμπά, έστειλε με κόντρα την μπάλα στο δεξί δοκάρι του Λαφόν κι ο επερχόμενος Ροντινέι έκανε το 1-0. Μία φάση που ελέγχθηκε από το VAR με τον διαιτητή Ομπρένοβιτς να δείχνει εντέλει «σέντρα» την ώρα που οι παίκτες του Παναθηναϊκού διαμαρτύρονταν για επιθετικό φάουλ του Ταρέμι στον Τουμπά.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε λίγο καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, όμως ο Ολυμπιακός ήταν εκείνος που έφτασε πιο κοντά στο γκολ με το απευθείας πλασέ του Ταρέμι έπειτα από φάουλ του Ροντινέι, το οποίο απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο Λαφόν.

Στο 67’ ο Μαρτίνς από καλή θέση μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού πλάσαρε πάνω απ’ τα δοκάρια, ενώ στο 84’ ο Λαφόν έχασε άλλη μία πολύ καλή ευκαιρία, όταν πάτησε στο όριο της περιοχής και πλάσαρε, αλλά ο Λαφόν είχε πολύ καλή αντίδραση κι έδιωξε, στην τελευταία καλή ευκαιρία του αγώνα.

Διαιτητής: Ράντε Ομπρένοβιτς (Σλοβενία)

Κίτρινες: 50’ Κοστίνια, 87’ Σιπιόνι – 76’ Καλάμπρια

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρθία, Έσε (36’ λ.τρ. Σιπιόνι), Ροντινέι, Μαρτίνς (73’ Αντρέ Λουίς), Τσικίνιο, Ταρέμι (73’ Ελ Κααμπί).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ): Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσέριν (78’ Τσιριβέγια), Κοντούρης (62’ Σιώπης), Ταμπόρδα (62’ Τζούριτσιτς), Αντίνο (46’ Ζαρουρί), Σβιντέρσκι (82’ Γιάγκουσιτς), Τεττέη.