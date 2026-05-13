Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου: Εντυπωσιακό πρώτο ημίχρονο με 70 πόντους για τους Πειραιώτες – Δείτε βίντεο

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Αθλητισμός

Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ολυμπιακός
Πηγή: Intime
Ο Ολυμπιακός κατέγραψε ιστορική επίδοση στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ, για την πρώτη αναμέτρηση των πλέι οφ της GBL. Οι Πειραιώτες πέτυχαν 70 πόντους στα πρώτα 20 λεπτά και ισοφάρισαν την καλύτερη επίδοσή τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Πειραιά κυριάρχησε από την αρχή της αναμέτρησης και ολοκλήρωσε το πρώτο ημίχρονο με προβάδισμα 70-35. Ο Ολυμπιακός είχε 20/22 δίποντα στο πρώτο εικοσάλεπτο, στοιχείο που αποτύπωσε την επιθετική του αποτελεσματικότητα απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου.

Οι Πειραιώτες είχαν σημειώσει ξανά 70 πόντους σε ένα ημίχρονο στην GBL, στην εκτός έδρας νίκη τους επί της Καρδίτσας με 120-80, στις 11 Ιανουαρίου 2026. Με τη νέα επίδοση απέναντι στον Κολοσσό Ρόδου, ο Ολυμπιακός ισοφάρισε το δικό του ρεκόρ στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός έδειξε υψηλό βαθμό αγωνιστικής ετοιμότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι Πειραιώτες στρέφουν την προσοχή τους και στο Final Four της Euroleague.

